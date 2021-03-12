مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط إذ عزز توزيع اللقاحات للوقاية من «كوفيد-19» توقعات تعافي الاقتصاد وتراجعت مخزونات الوقود الأميركية على نحو حاد، لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 20 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 68.10 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 64.56 دولاراً للبرميل، مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية «انخفضت مخزونات البنزين... مما قدم موازنة في الاتجاه الصعودي ودفع في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، بما (يشير) إلى تعاف اقتصادي».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 ملايين برميل.

لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير على قطاع النفط بالولايات المتحدة والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس. وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 2.4 مليون برميل يوميا، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 13 نقطة مئوية. وانخفضت مخزونات البنزين 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 ملايين برميل. وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.5 ملايين برميل إلى 137.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات لانخفاض 3.5 ملايين برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 919 ألف برميل يوميا.

وعالميا، قال محللون وشركات تتبع حركة السفن إن المخزونات ظلت وفيرة مع ارتفاع المخزون من النفط الخام الأسبوع الماضي في مراكز برية وبحرية.

