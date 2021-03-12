مال وأعمال

حافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو إيجابي.. فترة النصف الأول من العام المالي الحالي بمتوسط نمو نحو 1.35% مقابل 5.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي -وذلك وفق وزارة التخطيط المصرية-.. فيما تشير التوقعات الحكومية إلى استمرار ارتفاعه خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.

وعلى صعيد متصل، يحظى أداء الاقتصاد المصري بثقة عدد من المؤسسات الدولية التي ترى أنه استطاع مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» نتيجة الإصلاحات التي نفذت منذ العام 2016 وساهمت في تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتخفيف حدتها.. فمن تقرير معهد التمويل الدولي الذي يرى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020 كما وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلي 5.1% في 2024.. وصولا إلى صندوق النقد الدولي الذي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.8% خلال العام المالي الحالي مقابل 2% كانت متوقعة قبل ذلك.. ثم انتقالا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد» الذي يرى امكانية استعادة مصر معدلات النمو قبل الجائحة خلال العام المالي 2021/ 2022.

وفي تلك الاثناء، ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ ترى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على الحفاظ على استقراره خلال الجائحة.. فيما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020/2021 إلى 3% مقابل 2.5% في تقرير يوليو الماضي.. على أن يعود لمعدات ما قبل الجائحة في 2021/2022 مدعوما بعودة النشاط السياحي والتجاري وتعافي الاقتصاد العالمي.

