مال وأعمال

مع ارتفاع أسعار النفط نجد التصريحات الحكومية تتعاقب في شعورها بـ «الارتياح» لتوافر السيولة «المؤقتة» وتنخفض اصوات الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة اوجه الصرف في الموازنة العامة التي اصبحت في طور العجز الدائم طالما يتضخم البند الاول من دون وجود بديل آخر عن مصدر الدخل الذي اصبح قاب قوسين او ادنى بأن لا يكون مصدر الطاقة الاول في العالم. السياسة الاقتصادية الحالية للحكومة لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تنتشل البلد من الحالة التي نحن فيها طالما هناك تأخير غير مبرر للقرار الاقتصادي وتعطيل من المجلس والحكومة بالسعي نحو اقرار القوانين الاقتصادية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطن والمقيم وتتكفل باستمرارية الخدمات الحكومية بجودة ورفاه. للاسف نحن لم نعد الرواد لأننا فقدنا زمام المبادرة والريادة والسرعة في اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب حتى لا ندفع اضعافاً نتيجة التردد والبطء عندما لا ينفع اي امر آخر. ما يتم الآن في الكويت ليس بالأمر الهين والبسيط من عدم وجود الرؤية الواضحة الدقيقة فيما نريد ولا توجد منظومة اصلاحات متكاملة تراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والامني المحيط بالكويت. من المحزن ان بعد مرور عام من توقف التعليم لم نجد بديلاً مناسباً او السعي لافتتاح المدارس من خلال تكثيف حملات التطعيم للطلبة والمعلمين والهيئة التدريسية. للاسف اغلب مشاكلنا مترابطة ومتتالية ومعلقة بسعر نفط نفرح عندما يزيد ونحزن عندما يهبط ونقف مكتوفي الايدي لا نستطيع ان نعالج وطناً ارهقته الصراعات السياسية التي تقف حجرة عثرة امام مسيرة التنمية. ذكر الاستاذ في كلية الهندسة بجامعة الكويت د. علي الصيبعي في مدونته «اصلح سوق العمل ينصلح التعليم» ولعل اصلاح سوق العمل يبدأ بعدم الاعتماد على النفط بتنمية الانسان والسعي نحو الابتكار والتطور التقني والمهني والمعرفي هل هناك في مركز القرار من يسعى لذلك ام تبقى آمالنا معلقة بسعر النفط يومياً؟!