وطن النهار

يجسد فندق الريجنسي، حفاوة الضيافة العربية بأسمى معانيها، ويعد وجهة مفضلة للكثيرين ، لتمتعه بالخصوصية ، ودرجة الأمان العالية ، وتصميماته المستوحاة من البيئة العربية الأصيلة المعتمدة على الفخامة والتراث الكويتي العريق. ويصنَّف الفندق من فئة الخمس نجوم، ويحتل مكاناً مثالياً على شواطئ الخليج العربي، إذ يقع على بُعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار الكويت الدولي، وعلى مقربة من أبرز وجهات الأعمال والتسوّق والترفيه في الكويت.

ويهدف فندق الريجنسي منذ أربعة عقود إلى الترويج للتاريخ العريق والتقاليد المحلية التي تمتاز بها المنطقة. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية على التوالي، حصل فندق ريجنسي على جائزة أفضل فندق فاخر في الكويت من قبل وكالة السفر العالمية.

كما حصل على جائزة أفضل اختيار للمسافرين لعام 2020، كما أنه الوحيد في الكويت الذي صنف ضمن قائمة أفضل 25 فندقاً فاخراً في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

ويوفر الريجنسي مساحات رحبة للغرف والأجنحة ذات طابع عربي أصيل بداية من الأثاث والمفروشات. ويقدّم الفندق باقةً متميّزة من المطاعم والمطابخ الراقية، في حين توفر صالة الردهة الواسعة في الفندق مكاناً مثالياً لعقد لقاءات مريحة وغير رسمية. ويتضمّن الشاطئ الخاص بالفندق والواقع على شواطئ الخليج العربي مجموعةً من أحواض السباحة المزوّدة بمزايا خاصة. أما استراحة السيدات فتوفر حوض سباحة خاصا ومنطقة شاطئية خلابة مخصّصة للنساء فقط.

