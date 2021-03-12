مال وأعمال

يشهد سوق العاب الاطفال التقليدية في الكويت انتعاشا كبير خلال جائحة كورونا وساهمت في مضاعفة المبيعات بنسبة تصل الى 100% بالمقارنة بفترات ما قبل الجائحة وذلك مع الغاء الدراسة في المدارس واقتصرها على التعليم اون لاين، بالاضافة الى عدم السفر وحدوث فترات حظر لمدد طويلة جعلت الكثير من اولياء الامور يضخون المزيد من السيولة. للتقليل من الضغط النفسي على الاطفال

وقدر المسؤولون في محال الاطفال حجم سوق الالعاب خلال عام 2020 بما يقارب من 60 مليون دينار تم انفاقها على الالعاب بمختلف انواعها،لافتين الى ان سوق الالعاب التقليدية مازال محافظا على رواجه في مواجهة سوق الالعاب الالكترونية.

واشاروا الى ان مواسم الرواج للالعاب كانت في السابق في فترة الأعياد والمناسبات ولكنها مع الجائحة انتعشت السوق طوال العام، حيث يعشق الأطفال الألعاب بمختلف أنواعها خاصة ان كانت تعرض بالتلفاز، وهو الأمر الذي لجأ اليه أخيراً أغلب منتجي لعب الأطفال حيث يتم الاعلان عن الألعاب الجديدة من خلال القنوات المخصصة للأطفال، أو استغلال الشخصيات المشهورة بعمل ألعاب خاصة بهم، ما جعل الأطفال يبحثون عن هذه الألعاب.

واشاروا الى مبيعات الـ «أونلاين» لم تؤثر عليهم لطبيعة الاطفال فهم يريدون مشاهدة اللعبة وتجربتها وهو الامر الذي يعطي سعادة للاطفال انه اختار ما يريد وفقا للاشكال والرسومات التي عليها، بالاضافة الى مواكبة بعضهم للدخول في سوق البيع «اونلاين».

واضافوا ان الألعاب تختلف وفق الشرائح العمرية حيث هناك ألعاب لعمر السنتين والتي تكون تعليمية نوعا ما وتكون بها الأحرف والألوان والمكعبات والأرقام، بينما من ثلاث وحتى خمس اعوام فتكون التقليدية الخارجية والتعليمية والخشبية بالاضافة الى الالغاز والتركيبات وألعاب التركيز، والعرائس، أما المرحلة التي تفوق 6 سنوات فان الألعاب فيها تكون الحرفية والحركة مثل الدراجات والسيارات

واكدوا ان هناك الالعاب الشعبية مازالت صامدة في سوق الالعاب وعليها طلب كبير مثل الالعاب الورقية والعاب المنافسات الفردية والجماعية مثل لعبة الكيرم وغيرها، لافتين الى ان الالعاب الخارجية كالبيوت والاكواخ والديارف وسيارات وطرادات البنزين والشحن السريع تعد من أغلى الالعاب وتتجاوز الـ 400 دينار.

الضغط النفسي

«النهار» التقت عدداً من مديري محال ألعاب الأطفال لتعرف جديد السوق في 2021 في البداية قال عمر خنفر مدير محل الوليد للالعاب بالجابرية ان سوق الالعاب في الكويت سوق متوسط من حيث المبيعات وعدد العاملين به مقارنة بالقطاعات التجارية المشابهة المختصة باحتياجات الاطفال سواء كانت اساسية او تكميلية كالالعاب، لافتا الى ان تأثير الجائحة كان طفيفا للغاية، مقارنة بباقي القطاعات ويرجع ذلك الى عوامل مختلفة اهمها ان فترة الحظر زادت من اقبال الاهالي على شراء الالعاب سواء كانت تقليدية او الكترونية للتقليل من الضغط النفسي على الاطفال وخصوصا مع عدم انتظام المدارس.

واضاف خنفر ان سوق الالعاب التقليدي عالميا تأثر بالالعاب الالكترونية حيث افلس العديد من عمالقة تجارة الالعاب التقليدية في اميركا واوروبا ولكن السوق الكويتي مختلف تماما حيث يوجد توازن بين سوق الالعاب التقليدية والالكترونية فخلال الجائحة زاد الطلب على الالعاب التقليدية الخارجية والتعليمية والخشبية بالاضافة الى الالغاز والتركيبات ما عزز التوازن على الطلب.

ألعاب التعلم

اشار خنفر الى ان الفئة العمرية من 3 إلى 10 اعوام هم الاكثر اقبالاً على الألعاب، خصوصا ان هذه الفترة تشكل المرحلة الرئيسية للتعلم والتطور الحسي والحركي للطفل، موضحا ان الاطفال جميعهم اولاد وبنات يشتركون في غالبية الالعاب باستثناء العرائس والدمى الخاصة بالبنات مع الاخذ في الاعتبار ان الالوان الزاهية والفاتحة للبنات والالوان الغامقة والازرق للاولاد ويبقى اللون الابيض مشتركاً بينهما.

وعن اغلى الالعاب قال خنفر ان الالعاب الخارجية كالبيوت والاكواخ والديارف وذلك لعدة اسباب اهمها ان حجمها كبير جدا وبالتالي تكاليف الشحن مرتفعة جدا، وايضا بسبب ان هذه الالعاب اغلبها اميركية او صينية وبالتالي فكلفتها عالية لتتحمل قسوة الاجواء الخليجية الخارجية من حر ورطوبة وغبار، بالاضافة الى صعوبة تركيبها حيث ان بعض من هذه الاكواخ والالعاب المرافقة لها تحتاج في بعض الاحيان الى يومين او ثلاثة للتركيب.

وزاد خنفر ان الصين من اكبر الدول المنتجة للالعاب في اخر 20 عاما ثم اميركا وايطاليا واسبانيا، اما من قبل فكانت بريطانيا في الصدارة ومعها اوروبا وتايوان قبل ان تتوجه للصناعات الثقيلة، ما جعل الصين تهيمن علي سوق الالعاب، مشيرا الى ان هناك العاب يتم تصنيعها في الكويت ودول الخليج مثل الالعاب الورقية والعاب المنافسة الفردية والجماعية مثل لعبة الكيرم وغيرها واغلبها مشاريع فردية ولكن لايوجد شركات كبيرة مختصة بهذه الصناعة في الخليج حيث انها صناعة متكاملة من الصعب منافسة المصانع الصينية خصوصا في كلفة الانتاج.

وذكر خنفر ان الطلب على الالعاب في الكويت غير موسمي ولكنها تنتعش في المناسبات الوطنية والاعياد.

تعزيز تجربة الـ «الأونلاين»

وقال ان سوق الاونلاين بدأ يزيد من حصته تدريجيا علي حساب المحال في شرق وغيرها من الاسواق ولذا فنحن في شركة الوليد باعتبارنا من الشركات الرائدة في السوق كنا مستعدين لاي تغيير في سلوك المستهلك من خلال فريق عملنا وادارتنا التنفيذية وبنيتنا اللوجيستية والادارية في السنوات الخمس الاخيرة، وتم تطوير وتعزيز تجربة المستهلك عند زيارة فروعنا في شرق والري من خلال توفير مساحات كبيرة للعرض وملاءمة المعارض حسيا وبصريا للوالدين والطفل مما يجعل زيارة المعرض ممتعة ومسلية لهم.

واشار خنفر الى اننا واكبنا الاتجاه الى البيع اونلاين من خلال تفعيل وتطوير قسم الأونلاين في فرعي شرق والري،كما تم تعزيز قدرتنا علي التوريد لشركات الأونلاين الاخرى بما يلزمهم من محالنا، لافتا الى التحول اونلاين كان حافزا للتطور والمنافسة.

وشدد خنفر على اهمية الابتكار والاستعداد ومواكبة بل وقيادة التغيير في اي مجال تجاري فهو العامل الرئيسي لاستمرارية ونجاح اي شركة مهمها صغر او كبر حجمها.

انتعاش الطلب

ومن جانبه يرى حسن حامد مدير محل توي زون للالعاب بشرق- ان سوق الالعاب كان المستفيد الاكبر في الجائحة مع انتعاش الطلب على الالعاب خاصة انه لا توجد مدارس والتعليم اونلاين وبالاضافة الى عدم السفر وبقاء الاسر في المنازل لفترات طويلة وبالتالي انتعش الطلب على ألعاب الاطفال.

واضاف حامد ان الاولاد يطلبون العاب الدراجات والشخصيات والفتيات يطلبن عرائس الباربي وlol وهي شخصية مشهورة لديهم لافتا الى ان اسعار عرائس الباربي تبدأ من 20 ديناراً وهي من اعلى اللعب المطلوبة.

واشار حامد إلى ان غالبية الالعاب تصنيع الصين واميركا وتايوان وغيرها، بالاضافة الى ان هناك بعض الالعاب الكويتية الورقية مثل الدانة وغيرها.

سكوتر الشحن

وعن تأثير عمليات بيع اللعب اونلاين قال حامد انها لم تؤثر في حركة المبيعات في المحال وذلك لان الاسر تسعى الى احضار اولادهم الى المحال لاختيار العابهم بانفسهم وذلك لان سعادة الطفل في اختيار ما يريد بعد التجربة واختيار الشكل الذي يريده، لافتا الى اغلب المحال الكبيرة لديها مواقع بيع اونلاين ولكنها لا تقارن بالبيع المباشر. واضاف ان سكوتر الشحن يعد من اكثر الالعاب المطلوبة حاليا في السوق وهي تبدأ من 85 ديناراً حتى 250 ديناراً،لافتا الى انها موضة 2021 وتوجد منه انواع واشكال عديدة تروق للاطفال. وعن اغلى الالعاب في السوق قال حامد ان العاب السيارات وطرادات البنزين والشحن السريعة تعد من الالعاب غالية الثمن وهي للشباب من سن 18 سنة واسعارها تبدأ من 120 ديناراً الى 400 دينار وذلك لان قطع الغيار اميركية والتجميع تايوان.

