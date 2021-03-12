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حالت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة أخيراً للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من دون تمكن بعض منتجي الدراما من إكمال تصوير مسلسلاتهم وفي ظل المنافسة التي تشهدها الشاشات الخليجية المختلفة والمنصات رغم تمكن عدد من المسلسلات الكويتية من إنهاء تصويرها مبكرا ولكن هناك العديد من الاعمال التي واجه منتجوها صعوبة في استكمال المشاهد كون التصوير يحتاج الى اجواء معينة وبالتالي يقف الحظر الجزئي عائقا امام انجازها وقد قامت «النهار» برصد آراء بعض المنتجين والفنانين المشاركين في تلك الاعمال وردة فعلهم على تلك القرارات التي ساهمت في تكبد الخسائر على حد قولهم جراء التأجيل .

إرهاق

في البداية تحدث المنتج احمد ملا حسين قائلا : كمنتج سوف اتحدث عن الآثار بشكل عام فمن خلال الحظر الجزئي ترتب عليه اغلاق الاماكن التي تساعد على التصوير وبالتالي سيكون هناك تاثير على سير عملية تصوير الاعمال والمسلسلات التي تكون خارجية وخاصة ان عامل الوقت يكون مهما للجميع لتصوير اكبر قدر ممكن من المشاهد .. وبالنسبة لفريق العمل «لا ليلهم ليل ولانهارهم نهار» خاصة التصوير سوف يكون من الساعة 5 صباحا حتى 4 عصرا ويترتب على هذا الامر جهد وارهاق وتعب لفريق العمل ككل .

واضاف قائلا : عندما تقرر الحظر الجزئي تذكرت الزملاء المنتجين الذين مازالوا يصورون بعض اعمالهم الى الآن.. لاننا مررنا بهذه المرحلة في فترة الحظر الماضي وتم توقيف تصوير العمل وعانينا جراء هذا التوقف واخذت فترة وصلت الى سنة كاملة حتى تم الانتهاء من التصوير.

وقال ايضا : أغلب الاعمال قد انجزت مساحة كبيرة من التصوير وهذا الامر قد يريحهم وخاصة الذي بقي لهم ايام معدودة ومع ذلك سوف تتضاعف هذه الايام وبالتالي سيكون هناك تكاليف انتاجية اضافية وقد تكون مضاعفة نتيجة سعى المنتجين للحاق بعرض العمل في شهر رمضان ومن الامور التي قد يتاثرون فيها عندما تكون مشاهد في المساء وبالتالي يضطرون الى ايجاد حلول اخرى والتي تعتمد حرفة وخبرة العاملين في تلك الاعمال.

خسائر

اما الفنان محمد الحملي قال: بالتأكيد «الحظر الجزئي» يؤثر عندما يتم اختصار وقت التصوير الى ساعات معينة نتيجة ظروف الحظر الجزئي وبالتالي تترتب عليها خسائر مادية كبيرة في ان تتمدد ايام التصوير نتيجة تحديد الوقت ولا تستطيع ان تصور المشاهد الليلية الا ان تبقى في نفس المكان حتى اليوم الثاني.

واضاف قائلا: كنت اتمنى من الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الاعلام ان تخرج التصاريح للذين مازالوا يصورون اعمالهم خاصة ان هناك اعمالاً تتبع الوزارة واخرى لجهات مختلفة حتى وان كانت هناك نسبة معينة تصدر لهم هذه التصاريح.. ونحن مع القرارات ولسنا ضدها ولكن نتمنى ان يكون هناك تنسيق اكبر خاصة ان الجهات المسؤولة عن الاعمال تلتزم التباعد والالتزام بالتعليمات الصحية داخل «اللوكيشن».

الامتثال

اما المنتج باسم عبدالامير فقد تحدث قائلا: الحمدلله أنني انجزت اعمالي قبل اقرار الحظر الجزئي وانا اعتقد ان هذا الحظر لن يؤثر لأن اغلب الاعمال اشرفت على نهايتها والامور طيبة ولذلك نحن يجب ان نمتثل للاوامر الصحية لانها في الصالح العام وان شاء الله تمر هذه الازمة.

جريمة

كما شارك الفنان يعقوب عبدالله الذي قال: بالنسبة لقرار الحظر الجزئي واتكلم هنا من جانب تصوير الاعمال تعتبر جريمة كونها تضررت مثلها مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «واللي يزعل» ان الجهات المعنية في الحكومة هي التي اتفقت مع جهات الانتاج ان تنتج اعمالاً لرمضان والعمل الفني يعتبر صناعة حالها حال الاعمال الانشائية ولذلك من المفروض ان يستخرج لهم تصريح ويأمنون لهم اعمالهم والمفروض على وزارة الاعلام كونها الجهة المعنية ولديها علم بطريقة العمل وان التصوير يتطلب اوقاتاً معينة لتصوير المشاهد وهي التي اعطت التصريح للمنتج في بدء العمل وتصويره ولذلك عند اقرار الحظر يجب تدارك الامر واصدار التصاريح لكل شركة انتاج اتفقت معها.

وقال ايضا: يترتب على التوقف كثير من الامور ومنها التكاليف المادية والحظر الجزئي وهي أمور تعتبر طعنة في الخاصرة لجهات الانتاج عندما تطلب منهم وزارة الاعلام ان يتم الانتهاء من الاعمال الدرامية لعرضها وتسليم الحلقات واتمنى من وزارة الاعلام والجهات المختصة ان يتم اصدار تصاريح عدم التعرض حتى يتم انجاز العمل. واضاف قائلا: بالنسبة للاشتراطات الصحية من الممكن ان يتواجد فريق مختص للاشراف على هذا الموضوع ولابد من توافر الحلول افضل من وقوع جهات الانتاج في موقع محرج وتأثيرها جدا كبير ولو كان عندنا مدينة اعلامية كان الامر افضل بكثير وانحلت المشكلة في ظل توافر مثل تلك المدينة التي تتوافر فيها الاستديوهات وغيرها

كما تطرق الى بعض المنتجين الذين قرروا التصوير خارج الكويت حيث قال: نجد بعض المنتجين احترز من تلك القوانين واتجه الى البحرين او إلى دول اخرى لتصوير اعمالهم وإنجازها خاصة انهم كانوا متوقعين صدور قوانين الحظر وحتى ان صدرت في تلك الدول قوانين الحظر فإنهم يحصلون على التسهيلات واستخراج التصاريح لهم لانجاز اعمالهم.

