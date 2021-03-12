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«الفن هو النور الذي يضيء الطريق للناس ويدفعهم للعودة للحياة والتمسك بالأمل»، تصريح أطلقته النجمة اللبنانية الشهيرة، ماجدة الرومي، متحدية الظروف القاسية التي يمر بها العالم منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، لتمر الأيام وتعلن «السِت ماجدة» عن عودتها إلى الغناء في مصر وإحياء أول حفل فني في قصر القبة، في الثاني من أبريل المقبل، بمصاحبة المايسترو المصري نادر عباسيي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

وأعربت «ماجدة» عن سعادتها بالعودة والغناء في مصر خاصة وأن الحفل يقام في أحد أهم القصور التاريخية المصرية التي لم يشهد لسنوات طويلة حفلات فنية مما يضفي على الحفل حالة خاصة ومختلفة.

يذكر أن النجمة اللبنانية سبق وأن علقت على بوستر حفلها بقصر القبة من خلال تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقولها: «ويتجدد اللقاء» حيث يعد حفل قصر القبة أولى الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في العام الحالي، لتكون بذلك أول فنانة تغنى في أولى حفلات قصر القبة عقب فتحه للجمهور.

من جانبه قال المايسترو نادر عباسي، الذى يقود أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني المصاحبة للفنانة ماجدة الرومي إن «حفل قصر القبة سيكون التعاون السادس بينه وبين ماجدة الرومي والذي بدأ لأول مرة عام 2016، وإن كنت نادرًا ما أقود الأعمال العربية لكن الفنانة ماجدة الرومي حالة خاصة، فأعمالها الفنية تتطلب وجود أوركسترا مثل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني التي تتميز بالمزج بين الموسيقى العربية والكلاسيكية القديمة والمعاصرة.

ويعد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني الأوركسترا العربي الأول من نوعه الذي يضم أمهر العازفين الموسيقيين في مجال الموسيقى الشرقية الممتزجة مع الموسيقى الكلاسيكية أو الغربية.

وكانت ماجدة الرومي شاركت بحفلها في 2019 في حملة خيرية لصالح القرى الفقيرة في مصر، حيث ذهب العائد المادي الخاص بالحفل إلى عدد من الأعمال الخيرية، وهو الحفل الذي أعربت خلاله عن سعادتها دائماً بالتواجد في مصر التي وصفتها بـ «حضن الأم الذي يحتضن العرب جميعا»، مؤكدة أنها عاهدت الله على العمل الإنساني، وأن تكون «صوت من لا صوت له». ويعد قصر القبة ا?حد ا?هم القصور الملكية لعهد محمد علي باشا، وبني في عهد الخديوي إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872، وبني قصر القبة على مساحة 200 فدان، منها 80 فداناً مبان تتخللها بعض الحدائق الجانبية وطريق خاص، و120 فدانا من الحدائق، وافتتح القصر رسميا في يناير عام 1873 في حفل زفاف الأمير محمد توفيق ولى عهد الخديوي إسماعيل، وشهد القصر خلال تلك الفترة العديد من حفلات الزفاف الخاصة بأمراء وملوك الأسرة، وأول خطاب مسجل للإذاعة المصرية للملك فاروق من داخل القصر يوم 8 مايو 1936.

