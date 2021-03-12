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شهدت السنوات القليلة الماضية تزايد معدلات الاهتمام بـ«ذوي الهمم»، سواء فيما يتعلق بمبادرات دمجهم في مجتمعاتهم أو العمل على إشراكهم في الكثير من الفعاليات، وفي هذا الإطار أطلقت مبادرة «عالم موازي عالم مساوي» مشروع «حلم» وهو عبارة عن مسلسل درامي على منصات «سوشيال ميديا» لدمج «ذوي الهمم».

«حلم» يعتبر الأول من نوعه في عالم الدراما، هذا إلى جانب أنه يمثل اختلافًا كبيرًا من نوعه من الوسط الفني، وتشارك فى العمل مجموعة من العناصر البارزة والناجحة من «ذوي الهمم» ومنهم محمد الحسيني «عابر المانش»، ومحمد ميسي «متسلق جبل موسى». فى سياق متصل، أعلنت شركة «بابت إكس»، الشركة المنفذة لأعمال مبادرة «عالم موازي» للفنون المعاصرة الهادفة لدمج ذوي الإعاقة في مجال الفن والإعلام، عن أماكن تصوير العمل والوجوه الشابة والنجوم المشاركين في المسلسل الدرامي. يذكر هنا أن «حلم» من تأليف رامز عباس، وأجرى السيناريست محمد الصباغ، معالجة درامية للنص، والعمل من إخراج محمد الأنصاري، الذي من المتوقع أن يستخدم تقنيات إخراجية وأماكن تصوير جديدة.

