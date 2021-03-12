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حمض الأوميغا 3 هو من أهم الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تفيد في إنقاص الوزن والحد من الإصابة بالسمنة المفرطة.

كما يحتاجها الجسم بنسبة كبيرة مثل أي نوع من المواد الغذائية كالمعادن والفيتامينات والبروتينات والمواد المضادة للأكسدة. أحماض الأوميغا 3 تتواجد على هيئة كبسولات كما تتواجد أيضًا في العديد من الأطعمة الغذائية مثل الأسماك ومنها سمك السالمون وسمك التونة وزيت السمك، كما توجد في المكسرات مثل الجوز واللوز والفواكه المجففة مثل الزبيب والتمر والمشمش المجفف والكثير من الخضراوات والفاكهة.

أثبتت العديد من الدراسات الأميركية في مجال الغذاء أهمية تناول الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 لكل من يعاني من زيادة الوزن كما تساهم في عملية التخسيس وإنقاص الوزن. من أهم هذه الدراسات دراسة نشرتها مجلة نيتشر العلمية البريطانية والخاصة بنشر أخبار الصحة العالمية كشفت فيها أن حمض الأوميغا 3 يمتلك قدرة هائلة في التحكم بالوزن وحرق الدهون وتنظيم عمليات الأيض المسؤولة عن الوزن.

كما أوضحت هذه الدراسة البريطانية أن الإفراط في تناول حمض الأوميغا 3 قد يسبب بدانة على المدى البعيد. لذلك شددت الدراسة على أهمية تناول حمض الأوميغا 3 بجرعات معقولة تلك التي يحتاجها الجسم فقط وحذرت من أن الإفراط في تناول هذه الأحماض يجعلها تتحول إلى نتيجة عكسية. لذا يجب تناولها حسب تعليمات الطبيب المختص بمجال التغذية وأمراض السمنة المفرطة وزيادة الوزن.

وهناك فريق من الباحثين تابعون للفريق المشترك الياباني الفرنسي الإيطالي تحت إشراف البروفيسور فيليب فروغيل الذي أوضح في بيان رسمي لأول مرة عن فائدة أحماض الأوميغا 3 في تنظيم عمل الكبد والقلب والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات الناتجين عن الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن المفرطة.

لقد أثبت البحث أن الأوميغا 3 تقوم بامتصاص الدهون الزائدة والذائبة في الدم وتخفض من نسبة الكوليسترول الضار أيضًا في الدم، بالإضافة إلى أن هذا الحمض يساهم في بناء وتقوية العضلات والعظام أثناء الريجيم.

هناك أيضًا الجمعية الأميركية للقلب American Heart Association التي نصحت بتناول الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 مثل الأسماك على الأقل 3 مرات أسبوعيًا لكل من يتبع الريجيم أو حمية غذائية. أوضحت الدراسة أن هذه الحمض يساهم في حرق الدهون بنسبة عالية وذلك من خلال مهمته في زيادة نسبة التيستسترون وهو هرمون الذكورة البنائي على نسبة هرمون الكورتيزول وهو هرمون الهدم. كما أكدت الدراسة على أن تناول 1.8 غرام فقط من الأوميغا 3 يوميا لمدة 3 أشهر يزيد من معدلات حرق الدهون بنسبة 22%. لذلك أحماض الأوميغا 3 التي تتواجد في العديد من الأطعمة الغذائية تساهم بشكل كبير في عملية التخسيس وإنقاص الوزن.

كما أن أحماض الأوميغا 3 تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والأمراض السرطانية. كما تقلل من نسبة السكر في الدم وتلعب دورا كبيرا في تحسين وظائف الجهاز العصبي وتعمل على تهدئة الأعصاب والحد من الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب الحاد.

