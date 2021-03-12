مرأة

1 حماية الجسم من سرطان الأمعاء

الشمندر لديه خصائص مفيدة جداً لصحة الجهاز الهضمي. من أهم فوائده هي وقاية الأمعاء من الإصابة حيث يحد من نمو الخلايا السرطانية داخل الأمعاء ويمنع من تطور الأورام الخبيثة بالأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. عصير الشمندر الأحمر يستخدم كعلاج طبيعي للقضاء على سرطان الأمعاء ويقلل من الإصابة بمخاطر الإصابة بسرطان القولون من خلال محاربة الشوارد الحرة الناتجة عن عملية الهضم.

كشف العلماء عن أن السر العلاجي للشمندر في وقاية الجسم من السرطان في لونه الأحمر المضاد للأكسدة والمقاوم لنمو الخلايا السرطانية والأورام الخبيثة للقولون والمعدة.

2 يساعد على ازالة السموم

من أهم فوائد الشمندر قدرته الفعالة والقوية على إزالة السموم من المعدة والقضاء على الفضلات والميكروبات المتراكمة حول جدار القولون والتي تُحدث خللًا في وظيفته وتمنعه من امتصاص الماء داخل الجسم. يرجع ذلك إلى احتواء الشمندر على بعض المركبات الغذائية التي تساهم في طرد السموم خارج الجسم وتطهير وتنظيف الأمعاء من أي جراثيم أو بكتريا معوية تتكون داخل الأمعاء والقولون. إحرصي على تناول عصير الشمندر باستمرار فهو علاج قوي للحفاظ على تنظيف الأمعاء وجعلها خالية من أي سموم بداخلها.



3 علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

عند تناولك عزيزتي الشمندر باستمرار في أطباق السلطة الطازجة أو تناول عصير الشمندر في وجبتي الإفطار والعشاء فإن هذا يساهم في تعزيز جهازك الهضمي ويحد من حدوث الاضطرابات الهضمية داخل المعدة والأمعاء.

الشمندر غني بمواد غذائية مفيدة مثل مادة البيتا كاروتين والكلورفيل وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي.

الشمندر له القدرة على محاربة الأعراض المزعجة التي تحدث للجهاز الهضمي مثل الإمساك الحاد والإسهال والقئ والغثيان.



4 تحسين عملية الهضم

يساهم الشمندر بنسبة كبيرة في تنظيم عملية التمثيل الغذائي داخل الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم والقضاء على الإمساك الشديد وعسر الهضم وتسهيل عملية التبرز.

الشمندر غني بالألياف الغذائية فهو يمنع إصابة الجسم من التلبك المعوي والإسهال حيثُ الشمندر يعمل على ترطيب المعدة وتعقيمها فهو يساعد على زيادة خلايا الدم الحمراء ونسبة الأكسجين في الدم. كما يقوم الشمندر بحرق الدهون المتراكمة في الجسم وتنقية الدم من السموم التي تسبب عسر الهضم والقضاء على الكوليسترول.



5 يحد من تقلصات الأمعاء

يحافظ الشمندرعلى سلامة القولون والمعدة ويحد من الإصابة بتقلصات الأمعاء الشديدة وآلام عضلات المعدة والجهاز الهضمي. الشمندر يقي المعدة من الإصابة بالتشنجات الحادة والمغص الشديد وانتفاخات البطن ويطرد الغازات ويقضي على التهابات الأمعاء التي تصيبها نتيجة البكتريا المتخمرة. الشمندر كذلك غني بالعناصر والمعادن النادرة والمواد الغذائية المهمة لصحة الأمعاء والقولون مثل الحديد والكبريت واليود والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم، ونسبة كبيرة جدا من الألياف ويعمل على ليونة للأمعاء.

