مرأة

قامت تسع جامعات مختلفة حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان والسويد وبلجيكا بعمل العديد من الدراسات العلمية والطبية، وذلك من أجل اكتشاف أسرار زيت بذور الكتان ومنها أنه يقوم بحماية الجسم من الإصابة بتصلب الشرايين والحفاظ على سلامة القلب.

زيت بذور الكتان هو الزيت الحار الذي يستخدمه الكثيرون في طهي العديد من المأكولات والأطعمة الغذائية، وعلى الرغم من فوائده التي لا مثيل لها إلا أنه يقي الشرايين من الانسداد أو التصلب، لأنه يقوم بتحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى القلب. كما يستخدم زيت بذور الكتان أيضًا في صناعة الأدوية الطبية لعلاج أمراض القلب.

