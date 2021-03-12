مرأة

على الرغم من قلة تواجد الصمغ العربي وقلة انتشاره في العديد من الدول العربية وهناك عدد كبير جدًا من النساء لا تعرفن ما هو الصمغ العربي إلا أنه يعتبر من أكثر النباتات العشبية المفيدة جدًا لصحة المرأة.

يساهم الصمغ الغربي في حماية المرأة من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة، فهو عبارة عن نبات عشبي يتم استخراجه مع نبات أكاسيا سنغال الذي يقطف من الأشجار التي تنمو في دولة السودان والسنغال بكثرة شديدة. يتميز الصمغ العربي بلونه البني الشفاف أو اللون الأبيض الشفاف كما أنه ليس له رائحة ولا طعم. هو من النباتات الآمنة جدًا على صحة المرأة كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد لها .

1 - للمرأة بعد الولادة

من أبرز الفوائد التي تعم على المرأة من نبات الصمغ العربي هي قدرته الفعالة في التخلص من مرض سكري الحمل الذي يستمر مع المرأة بعد الولادة فهو يقوم بتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل كبير مما يساعد على تخلص جسم المرأة منه بعد الولادة مباشرة. كما أن الصمغ العربي يسرع الْتِئَامُ الجروح خاصة التي تتعرض لها المرأة بعد خضوعها لعملية الولادة الطبيعية أو جرح الولادة القيصرية. كما أنه يقي من التعرض للإصابة ببعض الالتهابات التي تصيب الأنسجة المهبلية داخل المهبل. وهو أيضًا يقوم بشد عضلات الرحم وعضلات الحوض لكي يعود كل شيء مثلما كان قبل الولادة.

2 - لتنحيف المرأة

الصمغ العربي متعدد الفوائد الصحية والجمالية على المرأة. فهو يعد من أكثر المشروبات الفعالة جدًا في تخسيس وتنحيف المرأة والتحكم في وزنها. وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية التي تمنح الشعور بالشبع وتجعل المعدة ممتلئة. هذا بالإضافة إلى قدرته الفعالة في منع تراكم الفضلات والسموم داخل الجهاز الهضمي مما يمنع إعاقة معدلات الحرق والقضاء على الشحوم و الترهلات المتراكمة على البطن. لذلك عليكِ بطحن القليل من نبات الصمغ العربي واذابته في كوب من الماء الدافئ واتركيه لمدة يوم كامل ثم تناوليه في اليوم التالي واستمري على ذلك أسبوعين وسوف تحصلين على جسم رشيق ومثالي خالي من الدهون والشحوم.

3 - للعناية بالبشرة والشعر

للصمغ العربي أيضاً فوائد كثيرة للعناية بجمال المرأة وذلك عن طريق تعزيز صحة بشرتها وسلامة شعرها. يستخدم الصمغ العربي في صناعة الكثير من الكريمات والمراهم الخاصة بالعناية بالبشرة وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الخصائص الطبيعية الفعالة في ترطيب البشرة وتعديل مستويات الزيوت والدهون الموجودة بخلايا الجسم. يساعد الصمغ العربي على إزالة الكلف والحبوب السوداء المزعجة. كما أنه يعالج التهابات المهبل ويخلص الجسم من الشعور بالحكة.

4 - لمرضى الكلى

يعد الصمغ العربي من أفضل العلاجات التي تمنحها لنا الطبيعة لعلاج الأمراض الكلوية وخاصة مرض الفشل الكلوي. يعالج المرضى اللواتي تعانين من وجود تدهور وقصور في وظائف الكلى. ذلك لأنه يساعد على رفع نسبة التركيز في هضم البروتينات والتخلص من المواد البروتينية الضارة التي تتسبب في إعاقة عملية الإخراج والتبرز التي تتخلص من السموم والنفايات داخل الجسم. ذلك نظرًا لاحتواء الصمغ العربي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في التخلص من أمراض الكلى المزمنة. كما أنه يعمل على أنقاص مادة البولينا في الدم وطرحها مع البراز.

5 - لعلاج مشاكل الأسنان

تمتد الفوائد الصحية الصمغ العربي على المرأة لتصل إلى قدرته العلاجية في القضاء على مشاكل الأسنان العديدة التي تصاب بها المرأة وتسبب لها الألم الحاد والمزمن. يحتوي نبات الصمغ العربي على نسبة كبيرة من المواد والمركبات الكيميائية المضادة لالتهاب الأسنان والتهاب اللثة ويساهم في حماية المرأة من الإصابة بتسوس الأسنان. يعتبر معقم رائع للفم ويخلصه من الرائحة الكريهة ويساعد في تطهير الفن من الجراثيم والبكتيريا. يمكنكِ غرغرة الفن من خلال خلط القليل من مسحوق الصمغ العربي في فنجان صغير من الماء الساخن وعمل غرغرة للفم والأسنان به.

