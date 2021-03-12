عربيات ودوليات

السياسة.. المظاهرات.. المعتقل.. السجن.. الإقصاء.. الانتخابات.. الصحافة، مصطلحات يضمها تاريخ الكاتب الصحافي والنائب البرلماني مصطفي بكري، الذي بدأ مسيرته السياسية منذ سنوات طويلة، والبداية كانت من المظاهرات وتطور الأمر ليصبح «الفتى الثائر» هدفًا للأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه أكثر من مرة، الأمر الذي دفع والدته لمطالبته بـ «تطليق السياسة» التي لا يجني من ورائها سوى «تعب القلب»، لكن الابن استكمل مسيرته.

من السياسة إلى الصحافة، انتقل بكري، ليستكمل معركته ويصطدم مرة ثانية بقرارات الملاحقة وأحكام السجن في «قضايا نشر»، وأوامر عليا بإقصائه عن مقعد رئاسة التحرير لأكثر من جريدة كان يديرها، حتى وصل به المطاف إلى رئاسة تحرير صحيفة «الأسبوع» التي يرأس تحريرها حتى الآن.

إلى جانب الحديث عن الملفات السابقة، ألقت «النهار» الضوء في حوارها مع بكري على جانب آخر من حياته ، وللمرة الأولى يتحدث عن زوجته وأبنائه والأحفاد وكيف عبر عن رغبته في الزواج بخطاب وذهب لخطبة حبيبته دون موعد، وامتد الحديث عن الأم وخوفها عليه من السياسة وذكريات يوم فراقها وأجمل الأماكن التي يحب أن يقضي فيها وقته.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن النشأة وكيف أثرت في شخصيتك وقراراتك في الحياة ؟

ولدت في 16مايو 1956 جنوب الصعيد في بلدة «المعنا» في محافظة قنا على بعد 600 كيلومتر من القاهرة، وكانت أمي إنسانة بسيطة لكنها ظلت توجه إليَّ النصح بالابتعاد عن السياسة وتطليقها .. كانت تخاف علي كثيرا، خاصة بعد أن تم القبض عليَّ عدة مرات أمام عينيها وأدركت حجم المعاناة داخل السجون.

كيف كان الدخول لبلاط «صاحبة الجلالة»؟

أمضيت حياتي حتى الجامعة في بلدتي بمحافظة قنا وبعدما حصلت على ليسانس الآداب والتربية سافرت إلى القاهرة للعمل في الصحافة، وكانت بداياتي في مجلة «الموقف العربي» ثم صحيفة «الأهالي» ثم مديرا لمكتب مجلة «المجالس» الكويتية، كما عملت في مجلة «الطليعة العربية» في العاصمة الفرنسية باريس، ثم عملت في مجلة «كل العرب»، وانتقلت بعد ذلك للعمل في مجلة «المصور» التابعة لمؤسسة دار الهلال ، وتوليت رئاسة تحرير عدة صحف مثل «مصر الفتاة» و«الأحرار» وعملت مديرًا لمكتب إذاعة مونت كارلو الفرنسية في القاهرة عام 1990، ثم رئيسًا لتحرير صحيفة «الأسبوع» المستقلة حتى يومنا هذا.

اللحظات الأصعب

ما بين الصحافة والسياسة والسجن.. ما أصعب لحظة مرت عليك ؟

كانت أصعب اللحظات في حياتي هي رحيل أبي وأمي، لقد أدركت عندها أن الأشياء الجميلة غابت عن حياتي، كانت أمي حتى اليوم الأخير لرحيلها في أبريل عام 2014 تهاتفني يوميا وتطمئن عليّ حتى قبل النوم بدقائق، كانت سيدة تمتلك حنانا يملأ الآفاق، يوم رحيلها وبعد العزاء في القرية، أقمنا عزاءها في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير حضره الكثير، ومن بين من حضروا جمال وعلاء مبارك وكان حضورهما مفاجأة لي، حيث كانا قد خرجا لتوهما من السجن وعندما وصلا إلى المسجد همس علاء في أذني وقال: «والدي يقدم لك العزاء، لكن أنت تعرف أنه لا يزال حبيسا في مستشفى المعادي للقوات المسلحة»، وبعد تسرب الخبر شن البعض هجوما قاسيا عليهما وعلي بزعم أن حضورهما للعزاء كان هدفه الدخول إلى ميدان التحرير، كانت رؤية ساذجة وادعاءات زائفة.

وكانت المفاجأة الثانية في اتصال تلقيته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم واجب العزاء، وحدثني خلال المكالمة عن الأهم وأهميتها ودورها الكبير في الحياة، ومن جانبي شكرته على هذه اللفته الكريمة، وكان اتصاله لمحة إنسانية منه لا تنسى.

24 ساعة عسل

لنبتعد عن الحزن قليلًا.. حدثنا عن تفاصيل قرارك دخول «قفص الزوجية»؟

كنت أدرس في دورة تدريبية للغة الإنكليزية، تقدمها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وهناك تعرفت على فتاة كانت تدرس معي، أرسلت لها خطابا أبديت فيه إعجابي بها واستعدادي للزواج منها، أخذت الخطاب وسلمته لوالدها بعد أيام طرقت باب منزل أسرتها في المعادي قابلني والدها قلت له على الفور «أريد الزواج من ابنتك»، فسألني: من أنت؟.. وعندما عرفته بنفسي قال لي: «أنت من أرسلت الخطاب إليها»، فقلت له: «أنا معترف.. وأريد الزواج من ابنتك».. فقال: «أنا لا أعرفك.. أين أهلك؟.. وبالفعل عرفته بنفسي وأهلي، فما كان منه إلا أن طلب مهلة 15 يومًا ليتمكن من السؤال عني، وبعد انقضاء هذه المدة تلقيت اتصالا هاتفيًا منه، وطلب أن يجمعنا لقاء، وبالفعل ذهبت إليه وتحدثنا كثيرا وحضرت ابنته اللقاء وتعارفنا أكثر، وقتها وضعت شرطاً أن يكون زفافي في بلدتي في صعيد مصر وسط أهلي وأقاربي، وبعد حوار طويل وافق والد زوجتي على هذا الشرط، وأقمنا حفل الزفاف في «المعنا»، بعدها سافرنا إلى الإسكندرية وأقمنا في فندق «فلسطين» لمدة يوم واحد، وعدنا بعد ذلك إلى منزلنا في القاهرة، وقلت لها منذ البداية أن عملي في الصحافة يجعلني مثل الطبيب لا أملك وقتاً ووافقت على ذلك واستمرت الحياة، أنجبنا خمسة من الأبناء بنتان وثلاثة من الذكور تزوج منهم ثلاثة، ونسكن جميعا في منزل واحد، وهذا ما يجعلني أرى أحفادي يوميًا وأقضي بعض الوقت معهم، وأريد أن أتوجه بالشكر إلى زوجتي تحملت الكثير في تربية الأبناء والوقوف بجواري.

هل هناك يوم في حياتك تضعه في خانة «اليوم الأصعب»؟

أصعب الأيام التي واجهتها كانت خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر، حيث جرى استهدافي، وهو ما دفع البعض لنصيحتي بمغادرة منزلي، غير أنني رفضت هذا الأمر شكلًا وموضوعًا وقررت البقاء في منزلي مع عائلتي.

وأذكر هنا أنه من الوقائع المثيرة التي كشفت لي أبعاد استهدافي من جانب «الإخوان»، عندما التقيت اللواء رأفت شحاتة مدير المخابرات العامة السابق بعد ثورة 30 يونيو، وقال لي إن محمد مرسي استدعاه في فبراير 2013، وسأله هل تعرف أن مصطفى بكري يلتقي المشير طنطاوي أثناء صلاة الجمعة في مسجد دار المشاة، فقال له «مصطفى قريب من المشير ومن الطبيعي أن يلتقي به»، ليرد عليه مرسي: «أنتم نائمين ومش عارفين التحركات المعادية لينا، ده جهاز الرصد الشعبي بتاع الإخوان هو اللي جاب لي المعلومة، وإن بكري اتفق مع المشير على إعادته للأضواء مرة ثانية».

ما سر العلاقة التي تربط بينك والمشير محمد حسين طنطاوي؟

سر علاقتي بالمشير طنطاوي أنه بلدياتي من الصعيد أولا، وهو كان شاهدا على واقع جرى فيها شد وجذب بيني وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على هامش معرض الكتاب في عام 2008، هذا إلى جانب موقفه الداعم للقوات المسلحة، وخلال الفترة الانتقالية اقتربت منه كثيرا وكنت إلى جواره في كثير من الأحداث وكلفني بإلقاء بيانات المجلس العسكري خلال لقاءاته مع الأحزاب.

أجمل الأيام

تحدثنا عن «الأيام الصعبة».. ماذا عن الفترات الجميلة؟

من أجمل الأيام في حياتي انتصار إرادة الشعب في ثورة 30 يونيو، وانحياز الجيش إلى هذه الثورة التي أعادت الهوية الوطنية المصرية بعدما كان مطلوبًا طمسها من جانب جماعة الإخوان الإرهابية.

خلال مسيرتك الصحافية.. ما أبرز الصعوبات التي واجهتك؟

مشواري في الصحافة واجهت خلاله صعوبات عديدة، فالحكومة أغلقت صحيفة «مصر اليوم» التي كنت أترأس تحريرها في عام 1989 وأغلقت صحيفة «مصر الفتاة» التي ترأست تحريرها في عام 1990 وجري إبعادي من إذاعة «مونت كارلو» في عام 1991 وأبعدت من رئاسة تحرير صحيفة «الأحرار» اليومية عام 1994، كل ذلك بسبب مواقفي السياسية الرافضة لممارسات النظام.

بين المعتقل والبرلمان

ماذا عن صعوبات الترشح التي واجهتك خلال مسيرتك البرلمانية؟

قررت «دخول» انتخابات مجلس الشعب عام 1995 ضد وزير الأوقاف آنذاك الدكتور محمد علي محجوب في حلوان، ووصلت إلى مرحلة «الإعادة» وكان الفارق بيننا 500 صوت فقط، غير أن جولة الإعادة شهدت عملية تزوير واسعة ليفوز الوزير بالمقعد البرلماني، وفي انتخابات 2005 حققت فوزًا كاسحًا على مرشح الحزب الوطني – الحزب الحاكم وقتها، وفي انتخابات 2010 جرت محاولات تمزيق دائرتي بهدف إسقاطي، وتعرضت العملية الانتخابية للتزوير أيضا، غير أنني استطعت تحقيق فوزاً ساحقا، وحصلت على أعلى الأصوات الانتخابية على مستوى دوائر الجمهورية في انتخابات 2011، ثم فزت في انتخابات 2015 وفزت في انتخابات 2020/ 2021 وهذه هي الدورة الرابعة لي في البرلمان.

تجربة الاعتقال

حدثنا عن تجربة «الاعتقال» وأبرز ما تعرضت له خلالها؟

لم اعرف الخوف أبدا.. سجنت في مظاهرات 18 و 19 يناير عام 1977 لمده ثلاثة أشهر في سجن قنا العمومي واتهمت بقيادة المظاهرات في قنا وسجنت في عام 1980 بتهمة قيادة مظاهرة من 5 آلاف شخص رفضًا لوجود سفارة إسرائيلية في مصر، كما سجنت ضمن المعتقلين في أحداث سبتمبر 1981 وقضيت حوالي شهرين في «ليمان طرة»، وتم اختطافي وسجني ليوم واحد في قضيه نشر عام 1994 وتم سجني في قضية نشر في سجن مزرعة طرة لمدة شهر في عام 2003.

متى كانت أول مرة قابلت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وما انطباعك عنه؟

قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مرة عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، حيث تعددت لقاءاتنا خلال لقاءات المجلس العسكري بالأحزاب، وأدركت خلال هذه اللقاءات مدى حكمته ووعيه بمخاطر المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر، ويمكنني القول أنني أدركت منذ زمن أنه الرجل المؤهل لحكم مصر، وقيادتها إلى طريق التنمية والاستقرار.

ما أفضل الأوقات لديك؟

أفضل الأوقات عندي أقضيها في الكتابة والقراءة في الصباح المبكر، حيث اعتدت أن استيقظ في الثالثة صباحا واستمر في الكتابة والقراءة حتى الثامنة صباحا، بعدها اذهب إلى الصحيفة أو مجلس النواب، وأفضل لحظات حياتي عندما أتناول الطعام مع الأيتام في بلدتي أحلى البلاد هي بلدتي «المعنا» وأحب الأماكن منزلي والجلوس في وسط الأسرة.

