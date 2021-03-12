عربيات ودوليات

شاب مثابر، مجتهد، لبق، ناجح.. استثمر مواقع التواصل الاجتماعي خير استثمار، فشق طريقه نحو شاشة التلفاز بكل هدوء وثبات واحترافية وأخلاق مهنية.. إنه المذيع الرياضي محمد أبو الروس، نجم برنامج «استديو الجماهير» الذي يذاع على قناة «كويت سبورت»، كشف في هذا اللقاء عن أسرار التألق الذي يرافق برنامجه، وعن جوانب أخرى من حياته العملية.. إليكم التفاصيل:

استديو «صوت الجماهير» ماذا يعني لك؟

يعني لي الكثير من دون شك، برنامج قمت بكتابة فكرته وتطبيقها بكل ما فيها بنفسي من إخراج وإنتاج وديكور وإعداد وتقديم وتنسيق، وقد أحبه المتابعون وتعلقوا به وبفضل الله ثم فضلهم وأيضاً تميز رواد البرنامج وصل هذا البرنامج للتلفزيون عبر قناة كويت سبورت بعد أن كان بـ«اليوتيوب» في قناة صوت الجماهير.

كيف كانت فكرته؟

وردتني فكرته بعد أن رأيت حاجة الساحة لبرنامج رياضي أوروبي شبابي، ففكرت أن أقوم بعمل برنامج «استديو الجماهير» والاسم أتى من اسم القناة «صوت الجماهير» وقمت باستقطاب شباب عبر السوشيال ميديا لهم خلفية رياضية كبيرة ويستطيعون تقديم الإضافة، ولله الحمد لاقى هذا البرنامج استحسان المتابعين وانتشر انتشارا كبيرا في الكويت والخليج وحتى الوطن العربي.

ما أهم مناسبة رياضية حضرتها؟

كثيرة هي المناسبات من كأس الخليج وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي ودوري أبطال آسيا، ولكن نهائي كأس آسيا بين الهلال وأوراوا في الرياض من أهم الأحداث الرياضية التي حضرتها.

ما المباراة التي حضرتها وكان لها أثر في مسيرتك؟

مباراة الدربي بين النصر والهلال التي فاز فيها النصر بآخر دقيقة برأسية برونو، وقد قمت بتوثيق حضوري لهذه المباراة ولم أتوقع أن تنتشر التغطية كل هذا الانتشار بين جماهير النصر، مازالت هذه التغطية بذاكرة جميع النصراوية وأعتز فيها جداً.

بمن تأثرت في أسلوب إدارة الحوار في البرامج؟

كثير من المذيعين المميزين، ولكن بالنسبة لي لاري كينغ كان أفضل محاور بالتاريخ وقد تأثرت بمقابلاته وحواراته وحتى كتبه التي قرأتها واستفدت منها، عربياً وعلى المستوى الرياضي بتال القوس محاور رائع ومتمكن.

ماذا يشير العدد الكبير للمتابعين؟ وكيف يمكنك التأثير في أفكارهم؟

يشير إلى تأثيرك ومدى شهرتك وأنك استطعت كسب المتابعين لمحتوى ما تقدمه، ولكن أيضاً يشير لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقك وأنك لا بد من تقديم محتوى مميز على الدوام بالإضافة إلى أن تكون على قدر من المسؤولية الاجتماعية..فلا تظهر ما لا يليق ويؤثر على المجتمع سلباً.. والمسؤولية الفكرية أن لا تسرق مجهودات غيرك وتنسبها لك، وكثير من المسؤوليات الاخرى التي تقع على عاتق المشاهير والمؤثرين التي يجب عليهم الالتزام بها.

على أي أساس تختار ضيوفك في البرامج؟

على أسس متعددة وحسب الحاجة في كثير من الأحيان، ولكن أهم المعايير بالنسبة لي أولاً الأخلاقية.. فلا اختار من عُرف عنه أنه بذيء أو يستخدم مصطلحات غير لائقة.. ثم خلفيته الرياضية وميوله الرياضي إذا كنا في حاجة لمشجع لنادي معين وأخيراً إمكاناته في الحديث والتعبير وإيصال الفكرة.

ما الطريقة التي تعد بها المحاور في برنامجك؟

حسب نوعية البرنامج، على سبيل المثال اذا كان برنامجا اوروبيا يواكب الأحداث فإنه لا بد من تغطية أهم الأحداث الرياضية الآنية وتقليصها لتتلاءم مع وقت البرنامج، أما اذا كان برنامجا حواريا مع ضيف.. فإن المحاور ترتبط بالشخص نفسه وحول المواضيع التي نريد مناقشتها معه.

هل يمكن اعتبار المُحاور الذي يظهر ميوله أمر طبيعي أم عليه التحلي بالحيادية؟

لا مشكلة من إظهار الميول ما دام المقدم يستطيع الابتعاد عن عاطفته أثناء تقديمه للبرنامج، فالحيادية والإنصاف واجب على المقدم سواء أظهر ميوله أم لم يظهرها.

من الشخصية التي تعتبرها مثيرة وتجذب الحديث عنها بأدق تفاصيلها؟

كثيرة هي الشخصيات المثيرة للجدل، ولكن هناك شخصيات تثير الجدل بنجاحاتها وهنا إثارة حميدة، ولكن هناك البعض الآخر يثيرها بهدف الإثارة بطرق غير نظيفة وغير صحية وهنا إثارة غير حميدة ولست من محبيها أو داعميها بل اشمئز منها.

