وطن النهار

«مناير واخواتها» مثال شبابي لفتيات كويتيات كرسن قاعدة العطاء في العمل التطوعي واسسن فريقا تطوعيا حمل كل معاني الوطنية ليجمعن معهن ثلة من الشباب الوطني المحبين لهذا الوطن تحت مظلة فريق حمل اسم «كويتي بالقمة» التطوعي، ذلك الفريق بامكاناته المحدودة وخلال فترة بسيطة استطاع بصفاء النية وجدية العمل ان يحفر اسمه في لوحة شرف العمل التطوعي وثبت اوتاده في ميدان التطوع في جميع المجالات.

فريق كويتي بالقمة بقيادة الشابة مناير العنزي ومجموعة شبابية لايقل عددهم عن 35 شابة وفتاة وبجهود وميزانية فردية سابقوا الزمن وتحدوا الظروف وخاضوا تجربة العمل التطوعي فبدؤوا بطرح الافكار البناءة وتطبيقها بالتعاون مع العديد من الجهات مثل الداخلية والبلدية والمجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة والعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وكان لهم جولات وصولات من خلال حملات الاحتفالات الوطنية ورحلات التعريف بالتراث في القرية التراثية وحملات تنظيف البر والبحر وحماية البيئة والزراعات التجميلية وحملات التبرع بالدم وحملات التوعية.

كما كان لهم دور فعال خلال فترة ازمة كورونا «كوفيد 19» فوقفوا مع اخوانهم في الصفوف الاولى وشاركوا مع الجمعيات التعاونية ونظموا حملات تعقيم للدوائر الحكومية والمخافر ومباني المحافظات بالاضافة الى المشاركة في توزيع المساعدات ونشاطات كثيرة ومتعددة تحدثت بها رئيس فريق كويتي بالقمة مناير العنزي من خلال لقاء خاص مع جريدة «النهار» جاء فيه:

كيف بدات فكرة تأسيس فريق كويتي بالقمة، ومتى؟

فكرة تأسيس فريق كويتي بالقمة كانت تراودني انا واخواتي منذ اعوام طويلة وهي نابعة من رغبتنا الشديدة لخدمة هذا الوطن العزيز، وبعد الدراسة والاتفاق مع اخواتي عقدنا العزم وتم الاعلان عن تشكيل الفريق وأبصر النور في عام 2019.

داعم أسري

كيف كانت ردة فعل اسرتك ومن حولك، وهل كانت محبطة ام مشجعة؟

وجدت كل الترحيب والتشجيع من اسرتي.. ولم اجد اي معارضة منها.. خاصة من والدي وهو اعلامي سابق مرموق..وكان يشجعنا ويزيد الحماس في نفوسنا ولم يقتصر على ذلك فقط بل كان ايضا يشاركنا في بعض اعمالنا التطوعية.

ماهي مكونات الفريق.. من شباب ومختصين إمكاناتهم تخصصاتهم وماهي شروط الانضمام للفريق؟

نحن فريق يتكون من 35 عضوا والباب مفتوح والعدد قابل للزيادة ومعنا اعضاء من كل التخصصات والاعمار ومن الجنسين ايضا، ولكننا دائما نقوم بصقل مواهبهم من خلال الاعمال التطوعية المختلفة، فالفريق يتكون من الرئيس ونائب الرئيس و” ليدر “ الفريق ومستشار للفريق ايضا.

وجميع الاعمال التطوعية التي نقوم بها تتم عن دراسة ودراية كاملة ويتم التخطيط لها بكل حرفية حتى تتم بصورة متكاملة، وبالنسبة للشروط فليس هناك اي شروط تعجيزيه للانضمام للفريق كمتطوع ونقوم بتسجيل كل من يرغب بالتطوع لخدمة هذا الوطن العزيز.

تنقلب في أكثر فريق قبل تأسيس فريق كويتي بالقمة، فما هو السبب؟

لم اتنقل من فريق الى آخر انما تم تغيير اسم الفريق فقط ، فمنذ بدايتي في عالم التطوع وانا اعمل بنفس العطاء ونفس مبادئي وبمشاركة اخوتي واخواتي.

هل هناك شللية او اشخاص يشكلون اساءة للعمل التطوعي، وما هي اهدافهم ؟

بأي حملة تطوعية لابد ان تحصل بعض المشاكل البسيطة او سوء فهم ويتم تداركها فورا، وخلال عمري التطوعي لم اجد اي شللية في العمل بتاتا وانما بعض العوائق البسيطة نقوم بمعالجتها فورا من خلال خبرتنا في هذا المجال.

مشاكل وعراقيل

هل تواجهين مشاكل شخصية بسبب عملك التطوعي وهل تدفعين ضريبة مجتمعية بسبب هذا العمل؟

من خلال عملي التطوعي الطويل لم اواجه اي مشاكل شخصية، بالعكس وجدت كل الحب والتقدير من الجميع وجدت التشجيع والمؤازرة التي كانت حافزا لنا للاستمرار بحملاتنا التطوعية.

الفتاة الكويتية

هل تعتقدين ان الفتاة الكويتية قادرة على الابداع والانجاز في العمل التطوعي؟

نعم الفتاة الكويتية قادرة على الانجاز والابداع في العمل التطوعي.. وهذا ما نراه الان وبالاخص خلال فترة جائحة كورونا التي افرزت العديد من الوجوه النسائية في عالم التطوع، منهم من ابدع في المجال الاجتماعي ومنهم من ابدع في المجال الخيري ومنهم من ابدع في المجال البيئي وغيره.

دعم حكومي

هل تحصلون على دعم في عملكم من قبل جهات حكومية او خاصة وما هي تلك الجهات مثلا ؟

ولله الحمد معظم الجهات الحكومية تقوم بدعم فريقنا من خلال المشاركة الفعلية بفعاليات الفريق، فعلى سبيل المثال (بلدية الكويت) تقوم بدعم الحملة من خلال المشاركة بالمعدات والعمالة اللازمة.. الهيئة العامة للزراعة ايضا تشارك معنا بحملاتنا المختلفة من خلال تزويدنا بالشتلات اللازمة للزراعة والمشاركة الفعالة من خلال حضور الفعاليات من قبل المدير العام والعلاقات العامة.

ميزانية الفريق

هل لدى الفريق ميزانية خاصة وهل يدخل الاعلان والرعايات ضمن سياسة الفريق المالية؟

بخصوص ميزانية الفريق فهي فقط من ميزانيتي الخاصة.. وفيما يتعلق بالرعايات فتقتصر على المشاركة مع الجمعيات وبعض الاسواق المركزية والغذائية لكل حملة على حدى وتقتصر على المشاركة بتزويد الحملة بالمشروبات والعصائر وغيرها للمشاركين بالحملات التطوعية

ما النشاطات الاخيرة التي قمتم بها خلال الاعوام السابقة وماهي نسبة نجاحها وتقبلها من الجمهور ؟

بخصوص النشاطات الاخيرة التي قمنا بها مؤخرا، كانت للامانة وبحق محل اعجاب وتقدير الجميع بالكويت خاصة وانها حملت تغييرا كبيرا في نمط العمل التطوعي في الكويت من خلال اسرة ومتطوعي الفريق، فقد انتقلنا وبفضل من الله من العمل التطوعي التوعوي الى العمل الميداني خاصة مع بدء ازمة كورونا وتعطيل الحياة بالكويت، فمن هنا انطلقنا الى انحاء الكويت كافة لتغطية النقص الحاصل بسبب الحظر الكلي وقمنا باقامة العديد من الحملات لتعقيم مخافر الكويت والمديريات والجهات الرسمية وتنظيف الشواطئ وايضا قمنا بالاستعانة بمئات تناكر الماء لرش المزروعات بسبب الحجر على العمالة آنذاك، كما اننا واصلنا مسيرتنا التطوعية الكبيرة حيث قمنا باقامة حملات ضخمة وكبيرة لتنظيف جواخير منطقة كبد بمشاركة اكثر من 100 آلية متنوعة خلال شهر كامل مما اسفر عن رفع ما يقارب اكثر من 1000 طن من المخلفات والنفايات. وكانت جميع هذه الحملات بمشاركة حكومية واسعة.. وكنا دائما نقوم بدعوة كبار الشخصيات لحضور هذه الفعاليات.

تجربة خليجية

هل عممتم نشاطاتكم في دول الخليج وهل هناك تعاون في ذلك او اعمال مشتركة ؟

اما بخصوص انشطتنا في دول الخليج.. فهي من ضمن الخطط التي وضعناها للفريق ولكن بعد الانتهاء من جائحة كورونا باذن الله، ورغم هذا فإن هناك متطوعين من سلطنة عمان يشاركون معنا في الاعمال التطوعية للفريق.

هل هناك تقدير من قبل الدولة او مؤسسات المجتمع المدني لما تقومون به من عمل، وما هي الجوائز او التكريم الذي حصلتهم عليه؟

جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يقفون معنا بمعظم حملاتنا التطوعية سواء في المشاركة او التشجيع المعنوي.. وهناك العديد من جهات المجتمع المدني قامت بتكريمنا من خلال تكريمنا بدروع وشهادات التقدير.

الخطط المستقبلية

ما المشاريع والخطط المستقبلية للفريق؟

باذن الله الفريق سيقوم بنشاط تطوعي كبير ستكون مفاجأة كبيرة للجميع.. وهي الان في دور الاعداد والتجهيز..وستمتد الى ما يقارب عام كامل بإذن الله.

كلمة اخيرة ؟

في ختام كلمتي اوجه الشكر الكبير لاسرة جريدة النهار على اتاحة الفرصة لي لابراز نشاط الفريق في جريدتكم، كما اتوجه بالشكر العميق الى كل من ساند ووقف معنا في حملاتنا التطوعية.. ومستمرون باذن الله.

حملة حماية جون الكويت

اعلنت رئيس فريق «كويتي بالقمة» عن البدء في المرحلة الاولى من حملة تنظيف وحماية جون الكويت والتي ستباشر العمل بها يوم غد السبت من شاطئ الصليبخات اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا وستكون بمشاركة عدة جهات حكومية وبحضور وسائل الاعلام ايضا.

وقال العنزي: لقد انعم الله على هذه الارض الطيبة بثروات وخيرات طبيعية، كانت ومازالت تمد بخيراتها للكويت بفضل من الله واهمها جون الكويت الذي يعتبر هو قلب الكويت النابض لاعتبارات كثيرة اهمها الموقع الاستراتيجي واعتباره اكبر ثاني محمية اسماك بالعالم وما يمثله من مخزون استراتيجي ضخم للثروة السمكية وايضا تعتبر من اهم المصادر الخاصة بالمياه بالكويت ناهيك عن انها تحتوي في بعض شواطئها على معالم تاريخية اثرية كبيرة.

واليوم ونحن ابناؤكم وبناتكم اعضاء الفريق وضعنا نصب اعيننا حماية هذا الجون من خلال هذه الحملة علما بان الفعالية ستكون بالقرب من احدى اكبر المجارير التي تبث سمومها في جون الكويت وستكون ايضا بمشاركة وزارة الاشغال العامة وبعض الجهات الحكومية.

