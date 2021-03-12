إيمانيات

الصلاة هي معراج المؤمن إلى ربه، تعرج فيها روحه وضميره وقلبه وفكره.. فتلتقي بالله في لحظات ابتهال وانفتاح، وتتصل بالمعاني الكبيرة الممتدة في رحاب الله. إن الإنسان إذا اتصل قلبه بالله، انفتحت روحه على أخلاقه العظيمة التي أرادنا أن نتخلق بها في الحياة؛ ومتى تحقق للإنسان هذا الانفتاح، وعاش في هذه الأجواء الفسيحة، انخفض عنده مستوى الاهتمام بالقضايا الصغيرة، وعندها لن تثير في نفسه أي شيء مما اعتاد الناس أن يستثيروا به وجدانهم وحياتهم. قال تعالى: (إِنَ الصَلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (العنكبوت/ 45)، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً». وعن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: «اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحب أن يعلم ما يدرك من نفع صلاته فلينظر، فإن كانت صلاته قد حجزته عن الفواحش والمنكر، فإنما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز»، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر».

الصلاة تمثِل العبادة التي يحلق الإنسان من خلالها ليعرج بروحه إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن المصلي يتكلَم مع الله، ويخشع بين يديه، ويخضع له، ويناجيه، ويذكر آياته، حيث يشعر الإنسان هنا بأنه يرتبط بالله بشكل مباشر، من دون حواجز أو وسائط. وهذه هي العقيدة التوحيدية الخالصة الحقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نخاطبه، وأن نعبده بشكلٍ مباشر، قال تعالى: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (يس/ 60-61)، أو كما في قوله تعالى: (وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (الجن/ 18). كذلك قوله تعالى: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر/ 60)، (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي) (البقرة/ 186). والصلاة هي أساس الورع وهو أساس كل عمل لأنه لا تؤتي الأعمال مؤداها في حياة الإنسان ما لم يكن عنده ورع حاجز، فقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبل منكم إلا بورع».

تفترق الصلاة عن سائر العبادات؛ حيث إنها لا تُترَك بحال، فإذا لم يقدر الإنسان على الصلاة قائماً، صلى جالساً، وإلا فمستلقياً، وإذا لم يقدر على تحريك أعضائه، أومأ إلى الركوع والسجود، بينما نجد أن الصوم يُترَك إذا لم يقدر عليه، ليُقضى في وقت آخر، وكذلك الحج؛ لأن الصلاة مرتبطة بحركية التوحيد في حياة الإنسان اليومية، مما لا يُمكن للإنسان أن يعيش الغفلة عنه أبداً.

