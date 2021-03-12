إيمانيات

قال تعالى: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِغَدٍ وَاتَقُوا اللهَ إِنَ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (الحشر/ 18). تؤكد الآية الكريمة على ضرورة مراقبة النفس ومحاسبتها، وأن العمل الإنساني بمثابة بضائع ومتاع يرسله الإنسان إلى مكان ما مثلاً ثم يلتحق به فيما بعد، كشخص يروم السفر فهو يرسل أمتعته إلى المكان المنشود ثم يلتحق بها بعد ذلك.

مَن يحاسب نفسه لا يُغضب ربه، بل يلتزم بمراقبة نفسه في كل حركة وتصرف، ويرتبط بالله على الدوام، فلا يقدِم رجلاً ولا يؤخر أخرى، إلا ويحسب حساب الله في كلِ ذلك، فيعمد إلى زرع المحبة بين الناس، فلا ينشر الفتنة والفوضى، ويزرع الإحسان والبر في قوله، فلا يقول إلا خيراً، ولا يقف إلا موقف الحق، فيواجه الظلم والظالمين، ويخلص في عبادته لربه، فلا يشرك به أحداً، ويعيش التذكر على الدوام، فلا ينسى الله في شيء، وكما يقول تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ) (الحشر/ 19)، فالذي ينسى الله ولا يحسب حسابه، يعيش الغفلة المطبقة، وينسى نفسه.

إن محاسبة النفس تعتبر قوة دفعٍ معنوية وروحية وأخلاقية للإنسان، ليعيد ترتيب حساباته مع نفسه ومع ربه ومع محيطه، بما ينسجم مع روح الإيمان والالتزام. وكم نحتاج اليوم، وفي كلِ يومٍ، إلى محاسبة النفوس، كي نعيد الاستقامة الفعلية إلى ربوع علاقاتنا وحياتنا، ويعود الجميع إلى إحياء ذكر الله وعدم تكرار الأخطاء، كي نعزز واقعنا، ونبعد عنه الفوضى والباطل والفساد.

وأُولى آليات الضبط داخلية، من داخل الإنسان، فبإمكانه أن يترصد حركته، يراقبها، يحاسبها، وحتى قد يعاقبها.. وبهذه التركيبة يمكن أن يكون أداء الإنسان شفافاً، يتطور وينمو بشكل سليم وصحي.. ليست القضية أن لا يُخطئ الإنسان، فهو ليس معصوماً، إنما القضية هي أن يشكل الإنسان وعياً بالخطأ الذي يرتكبه.. هذا الوعي هو الضروري للاستمرار.. والضروري أيضاً إرادة الاستمرار في المراقبة.. لماذا؟

إن تعطيل أجهزة الرقابة الداخلية، وتعطيل عمل البصيرة، وتعطيل المحاسبة والردع من الإنسان العاقل تجاه نفسه، من شأنه أن يحوله إلى إنسان أناني متعصب، يبطش ويظلم، وقد يتحول إلى طاغية.. والخطورة، هي أن أجهزة الرقابة هذه إن تعطلت لفترة طويلة، فقد تنقلب إلى أجهزة تزيين وتجميل، ويستثمرها الشيطان ويشغلها: (وَزَيَنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ) (الأنعام/ 43).

والإسلام، ومن خلال دوره التربوي، اهتم بعلاقة الإنسان مع نفسه اهتماماً شديداً، واعتبرها أساساً في الرشد والإيمان، ودعانا ليكون لسان حالنا: (وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَ النَفْسَ لأَمَارَةٌ بِالسُوءِ إِلاَ مَا رَحِمَ رَبِيَ إِنَ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ) (يوسف/ 53). يقول الإمام علي (عليه السلام) عن حال المتقي: «الناس منه في راحة، ونفسه منه في تعب». لماذا؟ لأنه يرضى عن حاله ونفسه بسهولة، وليس بالسهولة أن يقنع منها، فهو شكاك تجاهها.

والرقابة أكانت في النفس أم خارجها، رغم أهميتها، لا تكون كافية إن لم ترفق بالمحاسبة، فقد ورد في الحديث: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية». «لا يكون الرجل من المتَقين، حتى يُحاسب نفسه أشد من محاسبة الشَريك لشريكه». ورد في رواية أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى أبا ذر فقال: «يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تُحاسب، فإنه أهون لحسابك غداً، وزن نفسك قبل أن تُوزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تُعرض لا تخفى على الله خافية». وعن الإمام زين العابدين (عليه السلام): «ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة من همك، ابن آدم إنك ميت، ومبعوث، وموقوف بين يدي الله فأعدَ جواباً».

