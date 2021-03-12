إيمانيات

من بين سائر الأُمم من الله تعالى على أُمتنا الإسلامية العزيزة الجاه عنده، الرفيعة المنزلة لديه، برسول جاء بشريعة سمحة تطهر العقول، وتزكي النفوس وتهذب الطباع. شريعة تطهر العقول من إدراك الإلحاد والشِرك، بعقيدة توحيدية كونية شاملة، تحلق بالعقول السليمة إلى أقصى آفاق المعرفة، وتنهض على أقوى الأدلة وأوضح البراهين. شريعة تزكي النفوس بشعائر العبادات، فتحقق في الإنسان قمة السمو الروحي، والإخاء الإنساني، والتحرر النفسي، والمساواة بين يدي رب العالمين، شريعة تهذب الطباع بتعاليم خلقية هي غاية ما تحلم به البشرية في أرقى مدارج رقيها وتقدمها الحضاري. قال تعالى: (لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (آل عمران/ 164). وإن الشيء الملموس والمحسوس في شريعتنا الإسلامية الغرَاء هو أن الأخلاق الفاضلة هي الإطار العام لكلِ ركائزها العقيدية، وقواعدها التشريعية، فهي سمة عامة مشتركة يتسم بها الإسلام: ? نجدها في طلب العلم، كما نجدها في المعارك الجهادية، يقول تعالى: (وَقُلْ رَبِ زِدْنِي عِلْمًا) (طه/ 114). فهذا مظهر من مظاهر التواضع النفسي في طلب العلم والاستزادة منه، كما أنه صورة تجسيدية من صور الإقرار بالنقص والاعتراف بالعبودية للخالق الفرد الصمد. ? ويقول سبحانه: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى) (البقرة/ 263). وقال جل جلاله: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالأذَى) (البقرة/ 264). فالمنفق في سبيل الله، والمحسن إلى عباد الله لا ينبغي له أن يمن أو يستكثر، لأن عمله هذا حسنة، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ? وتتجلى هذه السمة في العبادات، كما تتجلى في المعاملات. يقول سبحانه في تهذيب سلوكية المصلين: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ * الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) (الماعون/ 4-5). وقوله تعالى: (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَلاةِ قَامُوا كُسَالَى) (النِساء/ 142). فليس أداء الصلاة، وكذا سائر العبادات يحقق هدف التشريع الإسلامي، إذا خلا من الخلق الكريم والأدب الرفيع والسلوك القويم. فالأخلاقية الإسلامية صفة مشتركة في كلِ ما جاء به الإسلام، ومن أجل أن تؤدِي الرسالة الغرَاء دورها التربوي في رفعة الإنسان، وتقدم الحضارة، وسعادة البشرية، على أتم وأكمل نظام ولتصنع الإنسان الكريم. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «عليكم بمكارم الأخلاق فإن اللهَ عزوجل بعثني بها». وجاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) فقال له: يا ابن رسول الله، اخبرني عن مكارم الأخلاق؟ فقال (عليه السلام): «العفو عمن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء مَن حرمك، وقول الحق ولو على نفسك». وعن الإمام الرضا (عليه السلام)، عن آبائه الطاهرين (عليهم السلام)، عن جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «عليكم بحُسن الخلق، فإن حُسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسُوء الخلق فإن سُوء الخلق في النار لا محالة».