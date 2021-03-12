عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الرياض، أن المملكة العربية السعودية تدعم أي جهود حتى تعود سورية الى «حضنها العربي».

وقال وزير الخارجية السعودي ان «المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق ويحميه من المنظمات الارهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول الى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق».

وأضاف أن «التسوية السورية تتطلب أن يكون الحل سياسياً من وجهة نظر المملكة وهو ما تحتاجه الأزمة السياسية» مشيراً الى أن هذا «يرجع بالأساس الى الأطراف لهذه القضية، ويتطلب أن يقوم النظام السوري والمعارضة بالتوافق على حل سياسي». وتابع الأمير فيصل بن فرحان بالقول «نتمنى أن تظفر الجهود القائمة، الى حلول في هذا الاتجاه، وهذا البلد يستحق أن يعود الى حضنه العربي، وأن يحظى بالاستقرار والسلام والأمن، وسوف ندعم أي جهود تخدم هذا التوجه».

وأكد فيصل بن فرحان أن «المملكة منذ بداية الأزمة تدعو الى ايجاد حل لها، وحريصة على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس فيما يتعلق بايجاد سبيل لايقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق علينا ومهم لنا وهو سورية» وقال «نحن متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية ايجاد مسار سياسي يضفي الى تسوية واستقرار الوضع في سورية لأنه لا يوجد حل للأزمة السورية الا من خلال المسار السياسي».

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي ان بلاده مهتمة بوحدة سورية وسلامة أراضيها وحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل على نحو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري. وأضاف «أطلعنا المملكة العربية السعودية على الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية سياسية للنزاع والحفاظ على النظام وعودة اللاجئين والنازحين فضلاً عن ترميم البنية التحتية المدمرة».

الى ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الحرب السورية، ان سورية لا تزال «كابوسا حيا» حيث يواجه حوالي 60% من السوريين خطر الجوع. وقال غوتيريش «من المستحيل أن ندرك بشكل كامل حجم الدمار في سورية، لكن شعبها عاني من بعض أسوأ الجرائم التي عرفها العالم هذا القرن. حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة».

وأضاف في تصريحات للصحافيين «توارت سورية عن الصفحات الرئيسة. ومع ذلك، لا يزال الوضع هناك كابوسا حيا». وأدت حملة الرئيس بشار الأسد على المحتجين المؤيدين للديموقراطية في عام 2011 الى نشوب الحرب الأهلية، حيث دعمت موسكو الأسد بينما دعمت واشنطن المعارضة وفر الملايين من سورية كما نزح ملايين آخرون داخليا.

وقال غوتيريش «هناك حاجة الى توسيع امكانية وصول المساعدات الانسانية... تكثيف تسليم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود ضروري من أجل الوصول الى المحتاجين في كل مكان. ولهذا دعوت مجلس الأمن مرارا الى التوافق حول هذه المسألة الحيوية».

كان مجلس الأمن قد أجاز أول مرة عملية مساعدات عبر الحدود الى سوريا في 2014 من خلال أربع نقاط حدودية. وفي العام الماضي قلص المجلس العدد الى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين تجديد النقاط الأربع جميعا.

