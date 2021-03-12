عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: شددت واشنطن على أنها لن ترفع أياً من العقوبات التي تفرضها على طهران قبل أن تعود الأخيرة الى احترام كامل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الايراني، معتبرة أن الكرة في هذا الملف هي الآن في ملعب الجمهورية الاسلامية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان «الكرة في ملعبهم (الايرانيين) لمعرفة ما اذا كانوا مهتمين حقاً بحوار دبلوماسي أم لا. نحن مهتمون به». وذكر الوزير الأميركي بأن الولايات المتحدة قبلت دعوة أوروبية للمشاركة في حوار مباشر مع الجمهورية الاسلامية، «لكن ايران حتى الآن قالت لا».

ورداً على سؤال من أحد النواب عما اذا كان وزير الخارجية يتعهد عدم تقديم أي تنازل لايران لمجرد انتزاع موافقتها على قبول الدعوة الأوروبية للحوار مع واشنطن قال بلينكن «نعم».

واضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لن ترفع أياً من العقوبات السارية على الجمهورية الاسلامية قبل أن تعود الأخيرة الى احترام كامل للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وخلال جلسة الاستماع أكد وزير الخارجية أن ما يُحكى عن أن الادارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معينة مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للافراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الايراني المجمدة لديها بموجب العقوبات الأميركية ليس سوى معلومات «خطأ». وأكد بلينكن أن أي ضوء أخضر بهذا الشأن لن يصدر الا بعد أن تعود ايران الى الاتفاق النووي. وقال «اذا عادت ايران الى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنفعل الأمر نفسه».

وأوضح أن «هذا الأمر سيشمل اذا تعلق الأمر بذلك، اذا وفت ايران بالتزاماتها كما ينبغي تخفيف العقوبات كما ينص عليه الاتفاق ولكن ما لم تعُد ايران، والى أن تعود، الى الوفاء بالتزاماتها، فلن تحصل على هذا التخفيف».

وأتت تصريحات بلينكن بعيد اعلان الموفد الأميركي روب مالي في مقابلة قصيرة نشرها موقع «اكسيوس» الاخباري أن الولايات المتحدة لن «تهرع» للتفاوض مع ايران من أجل التوصل بأي ثمن الى اتفاق حول الملف النووي قبل الانتخابات الايرانية في يونيو.وقال الموفد الخاص في أول تصريحات يدلي بها منذ أن عينه بايدن في أواخر يناير «لا نعتزم تكييف وتيرة محادثاتنا مع الانتخابات الايرانية. ما يحدد الوتيرة هو الى أي مدى يمكننا أن نصل، بما يتوافق مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي» .وأضاف «بكلام آخر، لن نسرع الأمور أو نبطئها بسبب الانتخابات الايرانية». وتابع «نعتقد أن مفاوضات مباشرة أكثر فعالية وتسمح بتفادي سوء التفاهم، لكن الجوهر أهم من الشكل بنظرنا»، ملمحاً الى أن مفاوضات غير مباشرة، بوساطة أوروبية ربما، قد تسمح في نهاية المطاف ببدء المفاوضات المباشرة.

الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات متورطة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ايران. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أعرب أمام مجلس حقوق الانسان قبل أسبوعين عن قلقه البالغ حيال مصير المحامية الايرانية، نسرين سوتوده. كما دعا الى اطلاق سراح الباحثة الفرنسية الايرانية فاريبا عادلخاه الخاضعة للاقامة الجبرية في طهران منذ 3 أكتوبر بعد سجنها لمدة 16 شهراً.

