عربيات ودوليات

أنقرة – طهران – الوكالات: طالبت تركيا وايران اقليم كردستان العراق بتصحيح فوري لطابع بريدي أصدره أخيراً، تضمن خريطة لكيان كردي من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسورية وايران.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان «ان بعض مسؤولي اقليم كردستان العراق استغلوا زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الى الاقليم للكشف عن أحلامهم الأولية بشأن وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق»، مشددا على أن سلطات حكومة الاقليم تتذكر جيدا خيبة الآمال فيما وصفها بـ«هذه الطموحات الخبيثة». وطالبت الوزارة سلطات الاقليم بـ«تقديم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن».

وكانت حكومة كردستان العراق أصدرت العديد من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان اليها، ومن بينها طابع يظهر خريطة اقليم كردستان متضمنا بعض الولايات التركية.

وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان الطابع التذكاري المقترح من جانب اقليم كردستان العراق حول زيارة البابا «لا يتفق مع المواثيق والمبادئ الدولية»، حسبما نقل موقع «وكالة أنباء الاعلام العراقي».وغادر البابا العراق، الاثنين الماضي، بعد زيارة «تاريخية» هي الأولى لحبر أعظم الى العراق. وخلال الزيارة، أقام البابا قداسا حاشدا في مدينة أربيل في اقليم كردستان العراق، قال فيه انه يصلي للعراق من أجل أمنه ووحدته.

وكان وزير النقل والاتصالات في اقليم كردستان، آنو جوهر عبدوكا، أعلن، الأحد الماضي، أن الوزارة أصدرت ستة طوابع بريدية خاصة بـ«الزيارة التاريخية للبابا الى الاقليم».

وقال زادة «ايران اعترضت بشأن الموضوع، وطالبت بعدم نشر الطوابع وتدارك الموضوع واصلاحه فورا»، واصفا اياه بـ«العمل غير الودي».

