عربيات ودوليات

واصلت قضية التحرش التي تعرضت لها طفلة في حي المعادي بالقاهرة يوم الاثنين، الماضي والتي باتت تعرف اعلاميا بقضية «متحرش المعادي» تصدر اهتمامات الشارع المصري.

في غضون ذلك واصلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم وواجهت النيابة المتهم بفيديوهات الواقعة، وأنكر تهمة اعتدائه على الطفلة أو التحرش بها مؤكدا أنه على معرفة قديمة بها، ويساعدها ماديا بشراء المناديل، و«كان يمزح معها فقط».

وبحسب التحريات فالطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالمرحلة الابتدائية، واعتادت على العمل في بيع المناديل بمحيط ميدان الحرية من 3 سنوات، بصحبة والدتها وجدتها بجانب تعليمها. وأوضحت التحريات أن يوم الواقعة استدرج المتهم الفتاة حتى دخلت خلفه الى داخل أحد العقارات وما ان دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها وقامت احدى السيدات بانقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة الى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.

وتحولت الأسرة البسيطة المكونة من أب «أصم» يعمل «سايس» وأم و6 أبناء تحولت بين ليلة وضحاها الى الخبر الأبرز في مصر وتفاعل معها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول ظهور لها، قالت والدة طفلة المعادي ان يوم الواقعة كانت المرة الأولى التي تنزل فيها ابنتها مع والدها وقالت عبير نبيل، أن ابنتها لم تحك لها شيئا عن الواقعة، ولم تعلم بها الا بعد انتشار الفيديو على الانترنت وتدخل الأمن. وقالت والدة الطفلة «عندما سألت الفتاة عما حدث قالت ان المتحرش طلب مني أن أذهب معه وقام بادخالي الى عمارة ولامس جسدي وفجأة ظهرت فتاه حررتني منه وركضت»، مضيفة «أشعر أنني في كابوس بسبب الواقعة».

وأضافت أن المتحرش قام بتهديد زوجها عند رؤيته في التحقيقات بمقر النيابة العامة.

من جانبه قال أحمد عبدالسلام، محامي أسرة طفلة المعادي إن مواجهةً تمت بين الطفلة والمتحرش أمام النيابة العامة وأضاف أن المتهم يواجه عقوبة مُحتملة لا تقل عن السجن المشدد 7 سنوات وقد تصل الى 15 سنة. وأضاف المحامي أن الشعب المصري تأثر بالواقعة لأن كل منا اعتبر الطفلة ابنته، والكل أصبح يخشى على أبنائه بعد هذه الواقعة والمقطع المصور. وقال مدير خط نجدة الطفل، صبري عثمان، ان المتهم قام بهتك عرض الطفلة وحاول القاء اللوم عليها في التحقيقات.

وقال محامي الطفلة ان «الأم طلبت من وكيل النائب العام أن تصفع المتحرش في محاولة منها للثأر وتهدئة روعها خاصة وأنها لم تتصور أن هناك بشراً بهذه الوحشية، غير أن وكيل النائب العام رفض وطالب الاحتكام للقانون الذي يسري على الجميع وبه ستأخذ حقها وحق صغيرتها».

ويشير مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة صبري عثمان، الى أنهم تلقوا 105 بلاغات باعتداءات جنسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مطالبا المواطنين بضرورة التبليغ عن أي حالات اعتداء ضد الأطفال.

