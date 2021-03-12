عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أكدت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المحاولات الأخيرة للميليشيات الحوثية باستهداف المملكة ما هي الا تهديد للمدنيين واعتداء على أمن الطاقة العالمي، مشددة على أن المملكة ملتزمة بانهاء الحرب في اليمن من خلال حل سياسي. وقالت الاميرة ريما في بيان حول جهود السلام في اليمن وتصعيد الهجمات ضد المملكة، ان وراءها هناك مجموعة مدفوعة بالفكر المتطرف للنظام الايراني، في اشارة منها الى ميليشيات الحوثي. كما تابعت أن الحوثيين يواصلون تجاهل معاناة اليمنيين من خلال عدم اكتراثهم بالحوار الجاد لانهاء الأزمة، مؤكدة عزم المملكة منذ بدء الصراع على اعادة الاستقرار والأمن الى اليمن من خلال التفاوض، الى جانب دعمها لجميع مبادرات السلام للأمم المتحدة منذ عام 2015. واعتبرت السفيرة السعودية أن محاولات الحوثيين الأخيرة المتمثلة بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على منشآت «أرامكو» ما هي الا تهديد لاستقرار امدادات الطاقة العالمية، فهي تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، وتعرض حياة العاملين السعوديين في «أرامكو» للخطر والآلاف الآخرين من 80 جنسية مختلفة.