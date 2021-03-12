عربيات ودوليات

اثارت طفرات فيروس كورونا وخصوصا في السلالات المتحورة التي اكتشفت المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل قلقا واسعا من تقليل اثر اللقاحات على الوباء. غير ان الابحاث العلمية الاخيرة تشير بدرجة كبيرة من الثقة الى ان لقاحات «فايزر» و«استرازينيكا» فعالة بصورة مؤثرة على هذه الطفرات. ويتعلق الامر اساسا بطبيعة عمل اللقاح وهناك في العالم حاليا مجموعة لقاحات تعمل وفق عدة معايير. وتقول صحيفة «لوبوان» الفرنسية انه في الوقت الحالي هناك 8 لقاحات خاضعة للتجارب السريرية بعضها اعتمد فعلا للاستخدام الطارئ. واختارت جميعها الهدف ذاته: وهو بروتين السنبلة «سبايك» spike الذي يعتبر مفتاح فيروس «كورونا» واسمه العملي «سارس كوف-2» لدخول خلايانا واصابتها.

ويقول مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي ان لقاحات «فايزر» و«مودرينا» و«جونسون اند جونسون» فعالة وآمنة بشكل عال» مؤكدا أن «الانتظار والمفاضلة بين اللقاحات أمر غير مجد». وأضاف فاوتشي في لقاء مع شبكة «ABC» ان «علينا التخلص من طريقة التفكير التي تقول ان على الشخص الانتظار لتلقي لقاح تظهر ارقامه فاعلية أكبر».واهم اللقاحات الحالية هي:

1- لقاح «فايزر-بيونتك» (Pfizer-BioNTech)

يتكون من كبسولة دهنية تحتوي على أجزاء من الحمض النووي الريبوزي المرسال (Messenger RNA mRNA) أوما يعرف بالـ«رنا» المرسال التي تشفر بروتين «سبايك» لـ«سارس كوف-2». يتم تعديل «الرنا» المرسال بشكل طفيف حتى لايسبب الكثير من الالتهابات. وبعد الحقن، يدخل المرسال الخلايا العضلية ويحفز انتاج بروتينات «سبايك» والتي سيتعرف عليها الجهاز المناعي، وبالتالي يتعلم الدفاع عن نفسه ضد فيروس «سارس كوف-2».

2- لقاح موديرنا (moderna) الأميركي

يتكون مثل لقاح (فايزر-بيونتك) من كبسولة دهنية تحتوي على أجزاء من الحمض النووي الريبوزي المرسال، ويختلف تحضير الكبسولة وتلقيح الحمض النووي قليلا، لكن دورهما متطابق.

3- لقاح أسترازينيكا-أكسفورد (Oxford-AstraZeneca)

يعمل وفق مبدأ ناقل فيروسي هو فيروس الشمبانزي الغداني وقد تم تعديله وراثيا للحد من تكاثره. ويتم بعد ذلك ادخال جين فيروس كورونا هذا الناقل ما يسمح لجهاز المناعة بتعلم التعرف على الفيروس ومكافحته.

4- لقاح جونسون آند جونسون

يستخدم اللقاح فيروس نزلة برد معدل وراثيًا للحد من تكاثره كناقل فيروسي وبمجرد حقنه، يدخل الفيروس الخلايا البشرية حينها تنتج هذه الخلايا بروتينا يحارب «كورونا». وخلافا لمنافسيه الذين يستخدمون جميعًا جرعتين للحصول على حماية قوية، يعتمد مختبر «جونسون آند جونسون» على حقنة واحدة.

5- لقاح «سبوتنيك في» (sputnik v)

على غرار لقاح «أسترازينيكا» يستخدم اللقاح الروسي مبدأ الناقل الفيروسي، وهو يستعمل فيروسين مسؤولين عن نزلات البرد الشائعة.

6- لقاح نوفافاكس Novavax (الولايات المتحدة)

يتكون هذا اللقاح من أجزاء بروتين موجود على سطح فيروس كورونا وبفضل تعديل بسيط، تتجمع البروتينات في شكل جسيمات تسبب رد فعل مناعي مضاد للفيروس.

7- لقاحي سينوفارم وسينوفاك (الصين)

يحتوي اللقاحان على فيروس كورونا معطل بواسطة عمليات كيماوية مختلفة في المختبر ويظل غلاف هذا الفيروس كما هو للسماح للجسم بالتعرف عليه.

