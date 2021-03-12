عربيات ودوليات

نجح تطبيق الاغلاق العام سابقا في تقليل معدل تفشي فيروس «كورونا» ولكن هل يمكننا توقع نجاحه مجددا في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس؟

وبحسب تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان اعلان الاغلاق العام من جديد في انكلترا، بات أشبه بالعودة الى ما حدث في شهري مارس وأبريل العام الماضي، عندما فرضت قيود صارمة على حياة الناس قادت الى انخفاض سريع في مستويات تفشي فيروس «كورونا».

بيد أن أحد الاختلافات الرئيسية هذه المرة، يتمثل في وجود سلالة جديدة من الفيروس، والتي يعتقد أنها تنتشر بسرعة أكبر بـ 50 الى 70% من السلالة السابقة للفيروس. ويحذر الخبراء من أنه ليست هناك ضمانات في أن يكون الاغلاق العام كافيا للسيطرة على السلالة الجديدة للفيروس.

ويقول البروفيسور نيل فيرغسون، من جامعة «امبريال كوليج» في لندن «لن يكون الأمر سهلا، ولكن كان من الممكن أن يكون الوضع أكثر سهولة اذا لم تكن هناك سلالة جديدة من الفيروس». ويضيف «وفي الواقع، هذا يتجاوز حدود قدرتنا على السيطرة على تفشي الفيروس، حتى باستخدام اجراءات كانت فعالة تماما نسبيا سابقا».

وقال البروفيسور جون ادموند، من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي «نحن في وضع صعب جدا هنا، بيد أن تقييمي الأولي للأيام القليلة الماضية يظهر أن المعدل يتباطئ وهذا خبر جيد».وأضاف «يبدو أن هذه القيود ستكون كافية لوقف الارتفاع، ولكن هل ستكون كافية لتخفيض حالات الاصابة بشكل كافٍ، هذا ما سنراه لاحقا». وفي النهاية، سيوفر اللقاح المناعة اللازمة للناس، لذا لن نحتاج الى فرض القيود ذاتها على حياتنا. وبات الأمر في الوقت الراهن سباقا بين الفيروس واللقاح أكثر من أي وقت مضى.

وينتشر فيروس «كورونا» عندما يلتقي الناس بعضهم مع بعض لذا فإن تحويل الدراسة الى صفوف افتراضية عبر الانترنت أو الطلب من الناس التزام بيوتهم واغلاق المحال يقلل فرص اتصال الناس مع بعضهم وبالتالي فرص انتشار الفيروس. واذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يعرف بالعدد «أر» ( وهو معدل تكاثر أو اعادة انتاج الفيروس وبالتالي العدوى، و يرمز له ببساطة بالحرف الانكليزي «R» اختصارا لكلمة Reproduction. ويمثل معدل عدد الأشخاص الذين يمكن لشخص مصاب أن ينقل الفيروس لهم) نرى أنه في الاغلاق العام السابق كان نحو 3.0 قبل اعلان الاغلاق، وكل عدد يفوق 1.0 يعني تصاعدا في انتشار حالات الاصابة بالفيروس. وقد انخفض هذا المعدل بعد تطبيق الاغلاق العام الأول الى 0.6 بمعنى أن كل 1000 مصاب ينقلون الفيروس الى 600 آخرين، الذين بدورهم ينقلونه الى 360 شخصا آخر، وهكذا.

لكن مع انتشار السلالة الجديدة التي لها قدرة أكبر على الانتشار بنسبة 50% لذا فان العدد «أر» في ظروف اغلاق عام مشابهة بالنسبة لها سيكون نحو 0.9%. وهذا يعني أن 1000 مصاب سينقلون الفيروس الى نحو 900 آخرين، وهؤلاء سينقلونه بدورهم الى 810 وهكذا.

وكما يلاحظ من المقارنة أن ذلك يعني انخفاضا أبطأ في نسبة تفشي الفيروس.

