عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: حذرت صحيفة «ايكونوميست» الاقتصادية من أن المخاطر المترتبة على اغلاق المدارس في العديد من دول العالم كبيرة، خاصة في الدول الفقيرة التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنت للغالبية العظمى من الطلاب، كما كلفة حرمان الأطفال من الدراسة باهظة تعليميا ونفسيا ستطال كل العالم، اذ تؤدي الى حرمانهم من العلم وفقدان عادات التعلم، وان التطبيقات الالكترونية المستخدمة في التعليم عن بعد، مثل تطبيق «زووم» بديل سيئ.

وأشارت المجلة الى أن تسارع وتيرة تفشي جائحة «كورونا» في مطلع أبريل الماضي أدى الى اغلاق المدارس في وجه 90% من الطلاب حول العالم وأن ذلك العدد تراجع بحوالي الثلث، حيث أعيد فتح العديد من المدارس في أوروبا وشرق آسيا ولكن اعادة فتح المدارس في أماكن أخرى كثيرة ما زال بطيئا.

وتخطط بعض المدن الأميركية للتحول الى التدريس عن بعد خلال العام الدراسي 2020-2021، كما ألغت الحكومة الكينية الدراسة خلال العام الدراسي كله، أما في الفلبين فقد صرح رئيسها رودريغو دوتيرتي بأنه قد لايسمح بعودة الأطفال الى الفصول الدراسية وقد أعادت جنوب أفريقيا فتح المطاعم، لكنها في المقابل لم تعد فتح سوى عدد قليل من المدارس.

وأشارت «ايكونوميست» الى أنه على الرغم من الخوف المبرر الذي ينتاب أولياء أمور الطلاب جراء فيروس «كورونا»، وازدحام المدارس، وصعوبة التزام الطلاب بارتداء الكمامة واجراءات التباعد الاجتماعي، فان فوائد اعادة فتح المدارس تفوق الأضرار المترتبة على ابقائها مغلقة في وجه الطلاب. ووفقا للدراسات فان الأطفال دون سن 18 عاما أقل عرضة للاصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين الثلث والنصف. وبحسب المجلة، فان احصاءات بريطانية تشير الى أن احتمال وفاة من هم دون سن العاشرة أقل بألف مرة عمن تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاما. كما يتسبب الاغلاق في تخلّف الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة ولا تتوفر لديهم خدمة الانترنت عن أقرانهم الميسورين، كما يصعب عودة الآباء والأمهات الذين ليس لديهم من يرعى أطفالهم الى العمل. ورأت المجلة أن اغلاق المدارس سيئ في البلدان الغنية ولكن الضرر الذي يلحقه بالدول الفقيرة يعد أسوأ بكثير، وأن ما لا يقل عن 465 مليون طفل لن يتمكنوا من متابعة الدراسة عن بعد لأنه لا تتوفر لديهم خدمة الانترنت. وقالت ان العديد من العائلات في أفريقيا وجنوب آسيا باتت تشجع أطفالها على التخلي عن الدراسة ودخول معترك العمل أو الزواج بسبب الصعوبات الاقتصادية. وقد حذرت منظمة «أنقذوا الأطفال» (Save the Children) الخيرية من أن حوالي 10 ملايين طفل يواجهون خطر التسرب المدرسي، معظمهم من الفتيات.

