دوليه

نسي ليفربول الانكليزي معاناته المحلية وجدد فوزه على «ضيفه» لايبزيغ الالماني 2-0 في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا أول من أمس على ملعب «بوشكاش ارينا» في بودابست ليعبر الى ربع النهائي.

ومنح المصري محمد صلاح (70) والسنغالي ساديو مانيه (74) التأهل للفريق الاحمر بعد أن سجلا ايضاً هدفي الفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب.

ودخل بطل انكلترا الى المباراة متطلعًا لوضع الانتكاسة المحلية خلفه بعد سقوطه في ست مباريات متتالية على ارضه في الدوري وهو ما لم يحصل للنادي منذ ان ابصر النور قبل 129 عاماً، ما وضعه في المركز الثامن. وتجدد اللقاء بين ليفربول و«ضيفه» لايبزيغ مرة أخرى في بودابست بسبب قيود السفر المفروصة من البلدين لاحتواء فيروس كورونا وسلالاته.

وكان لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي قبل ان يخرج امام باريس سان جرمان الفرنسي يمني النفس ان يحقق «ريمونتادا» امام بطل القارة ست مرات، آخرها عام 2019، إلا أن مشواره انتهى باكرًا نسبيًا ليصب تركيزه على المنافسات المحلية.

ويتخلف فريق المدرب يوليان ناغسلمان بفارق نقطتين فقط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية في البوندسليغا ما يعزز آماله بلقب اول في تاريخه القصير، كما بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد هجمة مرتدة وصلت على اثرها الكرة الى جوتا ومنه الى صلاح على مشارف المنطقة قبل ان يتوغل الدولي المصري الى داخلها ويسدد كرة زاحفة بيسراه على يسار غولاتشي (70).

ولم يتأخر مانيه في مضاعفة النتيجة بعد عرضية عن الجهمة اليمنى من البلجيكي ديفوك اوريجي، بديل جوتا، تابعها السنغالي على باب المرمى في الشباك (74).

