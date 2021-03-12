دوليه

عوّض مانشستر سيتي خيبة سقوطه في ديربي المدينة امام جاره يونايتد ونهاية سلسلة من 21 انتصاراً متتاليا من بوابة ضيفه ساوثامبتون بفوز مثير 5-2 أول من أمس في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانكليزي ليبتعد 14 نقطة في الصدارة.وسجل كل من البلجيكي كيفن دي بروين (15 و59) والجزائري رياض محرز (40 و55) ثنائية فيما اضاف الالماني ايلكاي غوندوغان آخر (45+3)، وأحرز جيمس وارد-براوز (25 من ركلة جزاء) وتشي آدمز (56) هدفي الضيوف.

ورفع فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا رصيده الى 68 نقطة مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن غريمه يونايتد الثاني ليبقى على المسار الصحيح نحو لقب ثالث في آخر اربعة مواسم. وكان سيتي حقق سلسلة من 21 فوزاً متتاليا في جميع المسابقات، بينها 15 في الدوري المحلي كما لم يخسر في آخر 28 مباراة، قبل أن يسقط في ديربي مانشستر في المرحلة السابعة والعشرين الاحد الماضي. وخاض سيتي المباراة في وقت باكر لانشغاله في 25 ابريل المقبل بالمباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين امام توتنهام على ملعب «ويبملي» في لندن. وقبل سقوطه امام يونايتد، كانت آخر خسارة لفريق غوارديولا في الدوري في 21 نوفمبر الماضي أمام سبيرز تحديدًا.

وقال غوارديولا بعد المباراة «انتصرنا بفضل جودة اللاعبين لدينا على ارض الملعب. من المهم لكيفن ورياض ان يسجلا الاهداف. نحن بحاجة اليها».

