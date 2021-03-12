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ابتعد العربي قليلاً في صدارة دوري الدرجة الممتازة بفوزه الصعب على الفحيحيل 3-2 أول من أمس في ختام الجولة السابعة من المسابقة والتي شهدت أيضاً انتصاراً مستحقاً للسالمية على الساحل بنتيجة 3-1. واستغل الأخضر تعثر بقية منافسيه القادسية والكويت اللذين تعادلا 1-1، والنصر الذي تعادل هو الآخر مع خيطان بالنتيجة ذاتها، وشهدت الجولة كذلك انتصاراً متأخراً لكاظمة على الشباب بهدف دون رد.

وأنهى الأخضر الجولة بالصدارة برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية والنصر، بينما جاء كاظمة والكويت في المركز برصيد 11 نقطة، ثم السالمية سادساً بـ 9 نقاط، ويبدو أن صراع الهروب من المؤخرة سيكون محصوراً بين الساحل (7 نقاط)، والفحيحيل (5 نقاط)، والشباب (4 نقاط)، وخيطان (3 نقاط).

ومرة أخرى وجد العربي صعوبة في تحقيق الفوز كعادته في مبارياته الأخيرة، فبعد أن تقدم مبكراً بهدف أحمد الصالح في الدقيقة الثالثة، تعادل الفحيحيل عبر جاسم كرم في الدقيقة 7، ثم تقدم بواسطة سيدريد هنري (28)، واحتاج الأخضر لخطأ من مدافع الفحيحيل عبدالله الشامي الذي تسبب بركلة جزاء ترجمها السنوسي الهادي بنجاح (52)، قبل أن ينجح البديل بدر طارق في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 73.

ولا شك أن فريق المدرب الكرواتي أنتي ميشا حقق الأهم بغض النظر عن المستوى الذي لم يكن على مستوى الطموح، لكن الفوز والابتعاد الصدارة يمنح اللاعبين ثقة كبيرة يحتاجها الفريق في هذا التوقيت، وإذا استمر الأخضر على هذا المنوال وتمكن من تجاوز خيطان يوم الاثنين المقبل، ثم الساحل في الجولة الأخيرة من القسم الأول، فإن حظوظه في إحراز اللقب ستتضاعف بلا شك.

ومع استمرار غياب المهاجمين في تسجيل الأهداف، تلقى الأخضر هدفين في مباراة للمرة الثانية بعد التعادل مع القادسية 2-2 في الجولة الرابعة، والمطلوب من مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة قبل التوقف أن يجد طريقة مناسبة لاستغلال المهاجمين الفلسطيني عدي الدباغ والسوري علاء الدالي اللذين لم يسجلا في اللقاءات الثلاثة الأخيرة.

