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تنتظر القادسية مهمة صعبة غداً السبت عندما يحل ضيفاً على كاظمة في 04:00 مساء في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الممتاز والتي تشهد غداً أيضاً لقاء لا يقل أهمية يجمع النصر مع الكويت على ملعب الأخير في 06:05 مساء. ويحتل القادسية المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما يأتي كاظمة رابعاً برصيد 11 نقطة، والفوز في اللقاء هو مطلب الفريقين قبل جولة واحدة من نهاية القسم الأول. الأصفر القادم من تعادل مع الكويت في الجولة الماضية لا يريد أن يخسر المزيد من النقاط في الفترة الحالية، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في تلك المباراة والتي أظهرت حاجة الفريق الى مهاجم في مركز رأس الحربة بعد انهاء عقد البرازيلي لوكاس غاوتشيو، حيث لم يكن الأردني عدي الصيفي مقنعاً في هذا المركز، في الوقت الذي يملك فيه المدرب الاسباني بابلو فرانكو أسماء مميزة عدة في بقية المراكز مثل بدر المطوع وسيف الحشان وعيد الرشيدي وأحمد الظفيري وسلطان العنزي ومحمد خليل ورضا هاني وجيمس أوكواسو وخالد ابراهيم ولورانس تراشي.

في المقابل، استعاد كاظمة توازنه في الجولات الماضية وحقق 3 انتصارات في الجولات الأربعة الأخيرة بالاضافة الى التعادل مع الكويت، وستكون مواجهة القادسية غداً اختباراً جدياً يوضح مدى قدرة الفريق على العودة للمنافسة. وفي اللقاء الثاني، يحل الكويت الرابع برصيد 11 نقطة ضيفاً ثقيلاً على النصر الثالث برصيد 14 نقطة، ولا زال الأبيض يعيش حالة عدم الاستقرار حتى بعد تغيير الجهاز الفني والاستعانة بمدرب المنتخب الأولمبي الاسباني كارلوس غونزاليس، فالفريق ظهر بصورة متواضعة أمام القادسية في الجولة الماضية والوضع لا يستحمل المزيد من التعثرات. على الطرف الآخر، يدرك النصر بقيادة مدربه الوطني أحمد عبدالكريم أن التعثر في مباراة غد يعني الابتعاد تدريجياً عن المنافسة على لقب الدوري، لذلك فهو يضع الفوز نصب عينيه من أجل تعويض السقوط في فخ التعادل أمام خيطان في الجولة الماضية.

