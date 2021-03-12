محلية

انتقد مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» وطريقة استخدامها في البطولات المحلية، رغم الفائدة التي قدمتها هذه التقنية للعبة، وقال العدواني عقب الخسارة أمام العربي 2 – 3 أول من أمس في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز: «صحيح أن تقنية الفار مفيدة لكن اعتقد ان استخدامنا لها خطأ.. قد تنصف بعض الفرق في الأخطاء التي لا يراها الحكام لكن أعتقد أننا نستخدمها استخداما سيئاً.. وفي النهاية هذه كرة القدم وعلينا ان نتقبلها».

وتابع: «حافظنا على شخصيتنا في مواجهة العربي كفريق.. وهذا أمر مهم..وعلينا ان نجتهد في المباريات المقبلة».

