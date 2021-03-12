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استدعى التونسي نبيل معلول مدرب سورية لاعبي العربي أحمد الصالح وعلاء الدالي ولاعب الفحيحيل عبدالله الشامي الى قائمة المنتخب السوري التي ستواجه منتخبي البحرين وايران ودياً يومي 25 و30 مارس الحالي. ومن المتوقع أن يطلب ناديا العربي والنصر استثناء اللاعبين من اجراءات الحجر الصحي عند عودتهم من المشاركة مع منتخب بلادهم، وفي حال الرفض قد يضطر الناديان الى رفض تحرير اللاعبين مثلما حدث في مباراتي سورية مع الأردن وأوزبكستان نوفمبر الماضي عندما اعتذر الصالح والشامي عن عدم الانضمام للمنتخب وتفهم الجهاز الفني أسباب الاعتذار.

