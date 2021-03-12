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قرر اتحاد الكرة الطائرة تأجيل منافسات بطولاته لغاية اصدار تصاريح لمنتسبيه من لاعبين واداريين وفنيين أسوة باتحاد كرة القدم لاستكمال المنافسات بالصورة الصحيحة في ظل الحظر الجزئي المفروض على البلاد من الخامسة مساء لغاية الخامسة صباحاً ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. وكان من المفترض أن تقام المنافسات في الفترة الصباحية الا أن اعتراض العديد من الأندية على هذه المواعد أدى الى اتخاذ قرار التأجيل من قبل الاتحاد. وكان عدد من اللاعبين اطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمساواتهم مع لاعبي كرة القدم الذين سمح لهم المسؤولون بخوض المنافسات في الفترة المسائية. بدوره طالب رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب المسؤولين بالموافقة على منح التصاريح اللازمة لمنتسبي اللعبة حتى تتم اقامة المنافسات بأوقاتها المعتادة، وكتب الشبيب على حسابه في موقع «تويتر» :» بأسم مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة ومنتسبي اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية وادارية نطالب الجهات المسؤولة بالموافقة على تمديد مواعيد الحظر اسوةً باتحاد كرة القدم ليتسنى لنا استكمال المسابقات بالشكل الامثل وتجاوز جميع المعوقات التي تحول دون ذلك ولكم منا كل التقدير».

فيما أعلن أمين سر الاتحاد عبدالله الغرير تعليق المنافسات لاشعار آخر حتى يتم الموافقة على منح تصاريح عدم التعرض.

وكان النادي العربي عبر عن بالغ قلقه من اقتصار استمرار النشاط الرياضي على كرة القدم اثناء فترة حظر التجول الجزئي المفروض في البلاد، وعدم امكانية اصدار تصاريح عدم تعرض لاعبي باقي الالعاب الجماعية مثل كرة اليد والطائرة والسلة وغيرهم، وهو الامر الذي دفع الاتحادات لاصدار جداول مباريات بالفترة الصباحية وفترة الظهيرة دون مراعاة اقتراب موعد حظر التجول مع انتهاء المباريات اضافة للزحام المروري الخانق في مختلف انحاء البلاد، قبل ان تتراجع بعض الاتحادات عن ذلك وتعلن ايقاف النشاط حتى اشعار اخر. ونوه العربي ان تصاريح عدم التعرض للاعبي كرة القدم يقتصر على فترة المباريات دوناً عن التدريبات التي تقام حاليا في الفترة الصباحية. وطالب العربي الجهات المختصة في اللجنة الثلاثية بايجاد حل عادل للازمة الحالية، وتوفير بيئة تنافسية تحقق العدل والمساواة بين جميع الرياضيين وتضمن استمرار المنافسات، كي يعود الامر بالفائدة على المنتخبات الوطنية لمختلف الالعاب.

