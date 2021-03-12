محلية

تختتم اليوم منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة باقامة مباراتين تجمعان الكويت المتصدر مع الجهراء الرابع في 01:30 ظهرا على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعدالعبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب كاظمة الوصيف مع القادسية الثالث في التوقيت ذاته على صالة نادي الكويت. ولم تتضح الصورة حتى وقت متأخر من مساء أمس بشأن اقامة الجولة أو تأجيلها بسبب الحظر الجزئي المطبق على البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. وينتظر اتحاد كرة السلة اصدار تصاريح للرياضيين من أجل اقامة المنافسات في موعدها أو تأجيل البطولة في حال تم رفض اصدار التصاريح.

ولن تغير نتائج الجولة الاخيرة من مراكز الفرق وهو ما يعني أن الدور نصف النهائي للبطولة سيشهد مواجهتي الكويت مع الجهراء والقادسية مع كاظمة وسيقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مباريات على أن يتأهل للنهائي الفائز في مباراتين.

ويتصدر الابيض ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط من خمسة انتصارات دون هزيمة، يأتي بعده كاظمة بـ 7 نقاط، والقادسية 6 نقاط، واخيرا الجهراء 5 نقاط.

