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بغداد – الوكالات: أثيرت في الأيام الأخيرة الماضية في العراق قضية كرسي البابا فرانسيس الذي «اختفى» بعد انتهاء «لقاء الأديان» الذي أقيم في مدينة أور الأثرية. وذكرت مواقع عراقية أن «الشركة اللبنانية المنظمة لحفل البابا في مدينة أور وهي مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية أقدمت على سرقة كرسي البابا الذي جلس عليه وأقام الصلاة الموحدة».

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إنه «من المفترض أن يبقى الكرسي داخل العراق، ويوضع في متحف ذي قار».

في المقابل، نفت شركة نفط ذي قار، في إيجاز صحافي تداولته وسائل إعلام محلية عراقية، سرقة كرسي البابا مؤكدة أنّ الكرسي يعود لشركة تنظيم احتفالات ومؤتمرات لبنانية عاملة في العراق. كما أن أحد القائمين على ترتيب الإجراءات اللوجستية في فعالية زيارة البابا إلى الناصرية أكد، في تصريح له أن «الكرسي الذي جلس عليه البابا هو جزء من مقتنيات الشركة اللبنانية المتخصصة بتنظيم الحفلات والضيافة، المنفذة لإدارة الأمور اللوجستية خلال الزيارة، التي تعاقدت معها شركة نفط ذي قار».

