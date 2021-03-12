أول النهار

‏أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب ومباركة الكويت لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة من قبل مجلس النواب الليبي. وتمنت الوزارة في بيان صحافي لرئيس المجلس الرئاسي د. محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء التوفيق والسداد في أداء مهامهم في كل ما من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق. وأعربت عن إشادة الكويت بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وأعضاء بعثة الأمم المتحدة ومساهماتهم المقدرة في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وجددت موقف الكويت المستمر الداعم لهذه الجهود وذلك لإتمام خارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة وبما يحفظ لليبيا الشقيقة أمنها وسيادتها واستقرارها.

