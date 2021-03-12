أول النهار

قدمت الكويت ولا تزال إسهامات متعددة في إطار جهودها الإغاثية في مسعى لحماية المعرضين للخطر والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة وتوفير احتياجاتها الصحية والإنسانية.

في اليمن دشنت السلطة المحلية بمحافظة (تعز) توزيع 490 حقيبة إيواء على الأسر النازحة والمتضررة في ثلاث مديريات بالمحافظة بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وأعرب وكيل محافظة (تعز) د. عبدالحكيم عون عن جزيل الشكر والتقدير باسم السلطة المحلية والمواطنين لدولة الكويت حكومة وشعبا على استمرار دعمهم الإغاثي والتنموي والإنساني لليمنيين في مختلف الظروف والمراحل. وقال إن الشعب اليمني لن ينسى للكويت هذه الوقفة الانسانية النبيلة والمخلصة معه في هذه الظروف مضيفا أن المشاريع الكويتية في مختلف المجالات ستبقى محفورة في وجدان الأجيال وشاهدة على عطاء وإنسانية بلا حدود.

ومن جانبه، أشاد (مدير مكتب مؤسسة ينابيع الخير- تعز) المنفذة للمشروع عبد الرؤوف اليوسفي بدعم حكومة وشعب الكويت لليمن و(الجمعية الكويتية للإغاثة) لمحافظة (تعز) في المجال الإغاثي والإنساني مثمنا موقفها المساند للشعب اليمني خلال الأزمة الراهنة. وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في تخفيف معاناة مئات الأسر وتوفير الاحتياجات الضرورية للمعيشة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها المحافظة واليمن عموما.

وأوضح أن (الكويتية للإغاثة) تدعم منذ سنوات العشرات من المشاريع النوعية في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية والتي يكون لها أثر كبير يلامس احتياجات الأسر المتضررة والمجتمع بشكل عام. يذكر أن هذا المشروع يستهدف مئات الأسر النازحة والمتضررة في محافظات (تعز ولحج ومأرب) ويأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ست سنوات. وجاءت تلك الجهود الدؤوبة بالتزامن مع إشادة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - اقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بالدعم الكبير الذي تقدمه الكويت للعمل الإنساني لمنظمة الصحة العالمية بما في ذلك الاستجابة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ودعم تطوير وتوزيع اللقاحات لمكافحة الفيروس.

وقال المنظري لـ «كونا» بعد مشاركته في جلسة نقاشية افتراضية نظمتها مؤسسة قطر بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) إن الكويت تعد أحد أهم الشركاء العالميين الاستراتيجيين لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة تفشي الأمراض بما في ذلك الحصبة في لبنان والكوليرا في اليمن والإيبولا وجائحة «كوفيد- 19» كما أنها تعد واحدة من أعلى المساهمين للفرد في أعمال الطوارئ وشريكا قويا في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.

وأضاف أن الكويت كانت واحدة من كبرى الجهات المانحة على مستوى العالم في دعم صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة فيروس (كورونا) التابع لمنظمة الصحة العالمية كما أنها كانت من ضمن أولى الدول التي دعمت مبادرة تسريع أدوات مكافحة الفيروس التابعة للمنظمة.

وأفاد بأن تلك المبادرة تم إطلاقها لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات والتشخيصات والعلاجات الخاصة بـ «كوفيد- 19».

وأوضح المنظري أنه بدعم من الكويت تمكنت المنظمة من تطوير الاستراتيجية الأساسية والميزانية المخصصة لمبادرة تسريع أدوات مكافحة «كورونا» ونجحت في التوسع في توزيع اللقاحات والتشخيصات والعلاجات الفعالة فضلا عن تعزيز مجالات البحث والتطوير الأساسية مثل اللقاحات وإجراء الاختبارات وإيجاد العلاجات الفعالة وتطوير السياسات وتقديم الإرشاد والتوجيه الفني للدول الأعضاء.

وقال إن ذلك سمح للمنظمة بتطوير أدوات لتسريع توزيع اللقاحات الجديدة بما في ذلك عمليات مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتمنيع بشأن استخدام لقاحات «كورونا» وبتطوير آلية محددة لتخصيص اللقاحات عبر «مرفق كوفاكس» الذي يعنى بالتوزيع العادل للقاحات الآمنة والفعالة.

وأضاف أنه كان للمبالغ التي قدمتها الكويت لدعم أعمال المنظمة في مكافحة «كوفيد- 19» أهمية بالغة إذ أسهمت في دعم أنظمة الرعاية الصحية في الدول المتلقية إلى جانب تعزيز إمكانات المنظمة على نطاق مستوياتها الثلاثة.

وردا على سؤال حول نشاط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي قدم منحا ومساعدات مالية لعدد من دول العالم لتمكينها من مواجهة تحديات الوباء ودعم إنشاء مركز للأوبئة في أفريقيا قال المنظري إن الكويت كانت دائما من الجهات المانحة التي دأبت بشكل استباقي على دعم جهود المنظمة لاسيما في الاستجابة للاحتياجات الصحية والإنسانية في الدول التي تواجه أزمات وحالات طوارئ وصراعات طويلة الأمد.

