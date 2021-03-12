أول النهار

بحث وزير التربية د. علي المضف مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين البلدين على الصعيد التربوي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن اللقاء تضمن إمكانية ترتيب زيارات لمختصين ومحاضرين من الولايات المتحدة للمساهمة مع معلمي مادة اللغة الانكليزية بالمدارس الحكومية لتطوير مناهج اللغة الانكليزية وطرق تدريسها عبر (English Assistance Programs).

وأضافت أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع مسائل عودة الدراسة والدورات التدريبية المنسقة بين وزارة التربية وسفارة الولايات المتحدة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشار البيان إلى أن السفيرة الأميركية تقدمت بالشكر والتقدير لمجهودات الوزير ودعمه لبرنامج الحصول على الشهادة المهنية لتدريس اللغة الإنكليزية (PCELT) الذي تم تحت إشراف معهد (AMIDEAST) والسفارة الأميركية في الكويت. وحضر اللقاء مستشار الشؤون العامة في السفارة الأميركية لدى الكويت لارديس لاميلا وأخصائية الشؤون الثقافية شيماء إبراهيم.

