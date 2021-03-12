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في الوقت الذي عادت فيه وزارة الصحة الى أسلوب الفحص العشوائي للكشف عن الحالات المصابة بـكوفيد – 19 بتنظيمها حملة في السالمية أول من أمس، كشفت مصادر صحية لـالنهار أن من المتوقع حصول الكويت على أولى دفعات لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا في أبريل المقبل.

وتوقعت المصادر أن يسهم اللقاح الجديد في تسريع تطعيم المواطنين والمقيمين حيث سيتزامن مع وصوله تدشين 10 مراكز تطعيم جديدة ستتركز في المناطق التي تشهد كثافة عالية من الوافدين خاصة أنه يمتلك مزايا جيدة من حيث قابليته للتخزين في درجات حرارة الثلاجة العادية كما يعطى على شكل جرعة واحدة.

وحول شحنات لقاحي إسترازينيكا- أكسفورد وفايزر بيونتيك قالت المصادر: ستصل شحنة من فايزر بعد غد الأحد تكفي لتطعيم 50 ألف شخص بينما من المتوقع توالي وصول دفعات أكسفورد ليصل مجموعه مع نهاية الشهر الحالي الى مليون جرعة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت أن الدفعة الثامنة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستصل الى البلاد بعد غد الأحد.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالوزارة د. عبدالله البدر ان هناك دفعة أخرى من لقاح (إسترازينيكا) ستصل البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأكد البدر أن الوزارة تقوم بشكل دائم ومتواصل بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار الى حرص الكويت على مواجهة جائحة (كورونا) لافتا الى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

وأفاد أن انتظام وصول كميات لقاحات (فايزر) سيسهم برفع وتيرة التطعيمات بشكل ملحوظ تدريجيا اضافة الى لقاح (إسترازينيكا) المتوافر بكميات مطمئنة حاليا ويتم منحه للشرائح المستهدفة وفق آلية التطعيم.

وكانت وزارة الصحة وافقت للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الأهلية القائمة في مبنى مستقل على شراء الطعوم الواقية من فيروس (كورونا) من الوكيل المحلي أو الشركات المنتجة له بعد ترخيصها واعتمادها من وزارة الصحة لتقديم خدمة التطعيم.

من جهة أخرى أكد فريق عمل ترصد الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 التابع لوزارة الصحة متابعته المستمرة لجميع المستجدات المحلية والعالمية التي تخص سلامة ومأمونية اللقاحات.

وعن التعليق المؤقت الذي قامت به السلطات الصحية في الدنمارك والنمسا للقاح أكسفورد-إسترازينيكا للتحقق من بعض حالات تجلط بالدم التي تم رصدها أوضح الفريق بأن هذا الاجراء يعتبر إجراء روتينيا واحترازيا تقوم به الجهات الصحية في حال حدوث أي أعراض غير متوقعة لحين الانتهاء من التحقق من سبب هذه الأحداث، وقد أعلنت السلطات الصحية بالدنمارك والنمسا واللجنة المعنية بمتابعة سلامة اللقاحات بالاتحاد الاوروبي أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل أو علاقة سببية بين اللقاح وحالات تجلط الدم التي تم رصدها.

وأكد الفريق أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات لجلطات بالدم أو أي حالات وفاة مرتبطة باللقاحات في الكويت.

وأشار الفريق الى انه يرصد الاثار الجانبية ويقوم بالمتابعة الحثيثة والمستمرة لسلامة اللقاحات وتقييم الآثار الجانبية التي يتم الابلاغ عنها ومتابعتها والتحقق منها وفقا للمعايير العالمية، مطمئنا جميع المواطنين والمقيمين بأن الاثار الجانبية التي تم رصدها للقاحي فايزر وأكسفورد حتى الان هي اعراض جانبية متوقعة وغير خطيرة.