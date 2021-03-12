الأولى

اعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد اليوسف أن الهيئة أعدمت الدواجن المصابة بانفلونزا الطيور بمزرعتين في العبدلي والوفرة، مؤكدا أن الوضع مطمئن وان هناك متابعة حكومية على مدار الساعة، كما أن الخبراء يؤكدون أن حرارة الجو ستقضي على الفيروس.

وقال: أطمئن الجميع أن وضع الدواجن في البلد بخير ولا يوجد أي خطورة على صحة الانسان من الفيروس الذي يوجد في مزارع محدودة، مشيراً الى أن هناك اجراءات احترازية كبيرة اتخذت من خلال الكشف على المزارع، وان فرق الهيئة تعمل على مدار الساعة لمكافحة انفلونزا الطيور.

وأكد اليوسف أن الأمن الغذائي في البلاد بخير ووفير ومزارعنا تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، كما أن جهودا حكومية كبرى تبذل لدعم المخزون الاستراتيجي في ظل جائحة «كورونا».

واختتم بقوله: لاخوف من انفلونزا الطيور في مزارع الدواجن.. سأتناول الدجاج اليوم واطمئنكم أن الدواجن والبيض بخير، والاجراءات الاحترازية كفيلة بالحد من انتشارالفيروس.

من جانبه أكد نائب المدير العام للثروة الحيوانية مشعل القريفة أن فيروس انفلونزا الطيور سيتلاشى تدريجيا مع دخول الصيف.

وطالب بعدم دخول أي دواجن من الخارج الى المزارع المصابة لحين الانتهاء من الفيروس والقضاء عليه فور رش المبيدات، حيث إن المرض ينتقل من خلال الطيور العابرة أو دخول دواجن مصابة مؤكداً متابعة اجراءات حظر الدخول للمزارع المصابة.