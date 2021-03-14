أرض المعارض.. خندق «الجيش الأبيض» لمواجهة «كورونا»

وطن النهار

كانت ارض المعارض التجارية في مشرف قبل مارس من عام 2020 وجهة تجارية حيوية تحتضن الفعاليات والمعارض التجارية لتتحول بسبب ظروف جائحة «كورونا» الى قاعات صحية يرتادها المواطنون والمقيمون يوميا لتلقي اللقاح. وشهدت قاعات أرض المعارض التجارية في مشرف منذ 12 مارس 2020 حتى الآن الكثير من الاحداث والفعاليات لمواجهة «كوفيد- 19»، ابرزها افتتاح مركز لفحص العمالة العائدة من الخارج ومحجر صحي ومستشفى ميداني فضلا عن افتتاح مركز تطعيم كبير ومنظم يشار له بالجودة والدقة. وتشهد مراكز التطعيم في الكويت لاسيما في أرض المعارض في منطقة مشرف إقبالا واسعا سواء في الفترة الصباحية أو المسائية خلال فترة الحظر الجزئي من المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتبرز وسط ذلك الجهود الملحوظة للجيش الأبيض في وزارة الصحة وبقية جهات الدولة من الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الكويتية ورجال وزارة الداخلية في الإشراف على عملية التنظيم منذ حجز المواعيد إلكترونيا مرورا بتلقي التطعيم وصولا بإذن الله إلى الغاية في ضمان الصحة العامة وسلامة المجتمع والتخلص من هذا الوباء العالمي. وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع باستمرار كل ما يصدر عن المنظمات الصحية العالمية بشأن لقاحات «كورونا» سواء منظمة الصحة العالمية أو اللجنة الأوروبية لمتابعة سلامة الأدوية واللقاحات. وقالت الوزارة في بيان لـ«كونا» إن اللجنة الأوروبية أكدت في بيان عدم وجود ما يشير إلى أن لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا» ضد فيروس كورونا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

وأضافت أن المتحدث باسم شركة «أسترازينيكا» أكد للوزارة أن نتائج تحليل سجلات وبيانات السلامة المسجلة لأكثر من عشرة ملايين شخص تلقوا اللقاح لم تظهر أي دليل على خطورة استخدامه من حيث الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة.

وذكرت أن المتحدث أكد أيضا أن ذلك لا يتضمن حدوث هذا النوع من الإصابات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح من التشغيلات الموردة لأي من الدول التي وفرت لقاح «كوفيد-19» من «أسترازينيكا» وأن العدد الذي تم رصده لهذا النوع من الإصابات أقل بكثير مقارنة بإجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. وأشارت الوزارة إلى أن «أسترازينيكا» أكدت أن سلامة المرضى هي الأولوية القصوى للشركة وأن لدى المنظمين معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على أي دواء جديد بما في ذلك لقاح «أسترازينيكا» كما تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وأكدت البيانات التي راجعها النظراء أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام.

ولفتت الوزارة إلى بيان للجنة الأوروبية لمتابعة سلامة الأدوية واللقاحات الذي أفاد بأن التقارير المبدئية في النمسا تشير إلى عدم وجود أي دليل لارتباط حالات الوفاة أو حالات التجلطات في الدم مع لقاح «أكسفورد» وأن هذا أمر مطمئن من ناحية السببية والعلاقة المباشرة ما بين تلك الحالات وما بين اللقاح.

