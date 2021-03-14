«الاشتراطات»: مخالفة 422 منشأة تجارية

وطن النهار

نفذ الفريق النسائي في لجنة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء سلسلة حملات مكثفة على الصالونات النسائية والمعاهد الصحية والأنشطة التجارية في محافظات الجهراء والأحمدي وحولي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وقالت رئيسة الفريق حنان المحمد في تصريح صحافي إن اللجنة التي تضم وزارتي التجارة والصناعة والداخلية وهيئة القوى العاملة وقطاع الوقاية بقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت حررت منذ بداية عملها مخالفات لـ 422 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأضافت المحمد أن اللجنة ومع عودة أنشطة الصالونات والمعاهد الرياضية والصحية كثفت حملاتها بعد أن لوحظ أيضا ازدحام الزبائن لاسيما فترة ما بعد الظهر وعليه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وذكرت من بين الملاحظات المرصودة أيضا مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الصالونات والمعاهد الرياضية والصحية وعدم وضع الكمامات وعليه تم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت إلى إغلاق بعض الأنشطة التي خالفت قرارات مجلس الوزراء ولجنة الاشتراطات الصحية بشأن الإغلاق عند الساعة الرابعة عصرا إذ تلقى الفريق شكاوى عدة بهذا الشأن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وتوقيع أصحابها على تعهدات.

وشددت على الصالونات والمعاهد ضرورة تطبيق نظام حجز المواعيد لتفادي أي مخالفات مع مراعاة الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

وعن الحفلات والأعراس أكدت أن اللجنة تكثف جهودها لضبط مخالفي قرارات مجلس الوزراء بشأن إقامة حفلات ومناسبات أعراس في ساعات ما قبل الحظر خصوصا أن هناك تعليمات وتوجيهات من مجلس الوزراء بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعت المحمد الجميع إلى المبادرة بتلقي التطعيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الجهود الحكومية التي تقوم بها شتى الجهات للسيطرة على الوباء وحماية المجتمع والتقليل من نسب الإصابات.

وأشارت إلى أن الفريق النسائي في لجنة الاشتراطات الصحية يساند جهود الفرق الميدانية خلال ساعات الحظر للتأكد من التزام المنشآت بالإغلاق ومتابعة أي ملاحظة ترد إليه.

