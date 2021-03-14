«كالد» اطلقت الخدمات التعليمية المتكاملة

وطن النهار

قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD آمال الساير، انه انطلاقاً من رؤية لخلق مؤسسة تساهم في تطوير وتعليم ذوي اختلافات التعلم (صعوبات التعلم المحددة واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط) واستجابة للوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كوفيد وانقطاع الدراسة الوجاهية اطلقت الجمعية «مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة» والذي من خلاله تقدم للطلبة خدمات اكاديمية ونفسية وبرامج اجتماعية.

وأوضحت الساير في تصريح صحافي، أنه في إطار الدعم الاجتماعي للطلبة، شاركت جمعية KALD مع شركة الاتصالات الكويتية «stc» في تنظيم فعالية فنية شهدت اشراك عدد من طلبة الجمعية للتعبير عن مواهبهم الفنية عبر رسومات ولوحات لإبراز حسهم الوطني تزامناً مع عيد الكويت الوطني الستين وذكرى يوم التحرير الثلاثين وشارك في تنظيم هذه الفعالية أ. نورية العميري المدير التنفيذي للجمعية وفرح شبلي مسؤولة العلاقات العامة ممثلين عن الجمعية وفريق من شركة «stc» وعلى رأسهم هديل العبدالله ممثلة فريق الاتصالات المؤسسية في «stc».

