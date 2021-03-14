أكاديميون: تبعية «التطبيقي» لـ«التربية» إضعاف لمكانتها

وطن النهار

أعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن مخاوفهم من نقل تبعية التعليم التطبيقي الى وزارة التربية معتبرين ذلك اضعاف لمكانة الهيئة الأكاديمية وسط الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الاقليمية والدولية.

وأشار الأكاديميون الى أن نقل تبعية التطبيقي الى وزير التربية ستكون له تبعات خطيرة الى التعليم، خاصة وأن الهيئة تعتبر أكبر مؤسسة تعليمية أكاديمية في البلاد تخرج كوادر وطنية الى سوق العمل.

وفي البداية شدد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يوسف العنزي على ضرورة تبعية الكليات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي لوزارة التعليم العالي.

وقال إن كليات التعليم التطبيقي تتبع نظام التعليم العالي قضية لا تقبل الجدل لأنها معلومة بالضرورة فهذه الكليات لا تقبل الا خريجي الثانوية العامة وتمنحهم درجة البكالوريوس (3 كليات) ودرجة الدبلوم (كليتين) وهذه الدرجات تعد تعليماً عالياً.

وأضاف: يبقى الجدل المثار في تبعية الهيئة لوزارة التعليم العالي والذي يستند على سند قانوني للتبعية في المرسوم رقم 88/141 وان سلمنا باصدار قانون يغير التبعية لوزارة التربية تظل الحساسية بوجود الكليات تحت مظلة الهيئة فمسألة التبعية لوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي ليست غاية للرابطة والكليات التطبيقية فوجود هذه الكليات بعيدا عن مظلة قانون الجامعات الحكومية يعد أمرًا غير مقبول أكاديميا ولو تم تغيير تبعية الهيئة والكليات لمجلس الوزراء فالعقل والمنطق يقران أن تندرج هذه الكليات الجامعية ضمن قانون حكومي جامعي ينظمها ويعمل على ارتقائها.

وتابع: وان كان هنالك مراجعة لقانون انشاء الهيئة فالأولى أن يؤخذ بالاعتبار اعادة صياغة قانون الهيئة واعادة النظر في استمرار وجود هذه الكليات بوضعها الحالي وتبعيتها للهيئة على الرغم من جاهزية هذه الكليات للتحول كنواة لجامعة حكومية طال انتظارها فيما يتماشى مع الرغبة السامية لرؤية الكويت 2035 ولتوجيهات سمو رئيس الوزراء بانقاذ التعليم والارتقاء فيه.

ولفت العنزي الى أن اجتماع الرابطة مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد سموه حرصه على النهوض بالتعليم واستقلاليته بفصل الوزارتين لما يحقق أفضل المخرجات والمكتسبات المرجوة لامداد سوق العمل وازدهاره.

وأكد ان نقل تبعية كليات التطبيقي لوزارة التربية سيضعف مكانة الكليات كمؤسسات أكاديمية وقد يكون له تبعات خطيرة فكليات الهيئة تخطت الكثير من المراحل للوصول الى تلك المكانة باعتراف الكثير من مؤسسات الاعتماد الأكاديمي ببرامج وكليات الهيئة حتى وصلت لبرامج الماجستير.

وأعرب عن تقديره واحترامه لوزير التربية مؤكدا أن الرابطة تقدر وتثمن كل جهود الدكتور علي المضف كونه انطلق بصفته أحد أعضاء التدريس بالكليات واعتزازنا جميعا لما أضافه للهيئة كمدير عام سابق وكأحد أبرز الأساتذة والقياديين في التطبيقي الذين لهم بصمات واضحة، مشيراً الى انه يرفض اقحام شخص الوزير في هذه المسألة فلا يوجد خلاف على ادارته وتميزه والرابطة كانت وستظل داعما لجهوده في أي منصب يتقلده كونه أحد أعضائها السابقين.

إعادة نظر

بدوره أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود ان نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى وزارة التربية بدلا من وزارة التعليم تحتاج الى عمق دراسة واعادة نظر بشكل واقعي، مشيراً الى ان «التطبيقي» انشئت عام 1988 في ظل وزارة التربية، ولم تكن هناك وزارة للتعليم العالي حينها، لافتا الى انه عندما انشئت وزارة التعليم العالي عام 1988 صدر مرسوم أميري بنقل تبعية التعليم التطبيقي الى وزارة التعليم العالي، ومن ثم أصدر القانون رقم 166 لسنة 1993 بشأن التفويض ونقل التبعيات أعطى مسألة نقل التبعية بمراسيم الى الوزراء.

وشدد على أن نقل التعليم التطبيقي الى وزير التربية بدلاً من وزير التعليم العالي يحتاج الى إصدار مرسوم تطبيقاً لاحكام القانون، فتبعية التطبيقي لوزارة لتعليم العالي واختصاصاتها للوزير جاءت بمرسوم، لذا لابد ان تكون الهيئة تابعة لوزير التعليم العالي، ولا تكون تبعيتها بقرار من مجلس الوزراء، ولابد من صدور مرسوم واللجوء الى فتوى والشريع هو أمر واقعي.

وأكد الحمود بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي جزء من التعليم العالي خاصة وأغلب دراستها لطلبة فوق المرحلة الثانوية، وهناك بعض المعاهد لطلبة دون الثانوية من دورات وهذه قد لا تكون تابعة للتعليم العالي، ولكن القائمين عليها تابعين للتعليم العالي، وهذه المسألة يمكن حسمهم ببسطة وسهولة التأثير على جودة التعليم.

مراسيم أميرية

من جهتها قالت مساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة اقبال الشايجي: لا أريد أن أؤمن بأن نقل تبعية التطبيقي لوزير التربية أتت بناءً على رغبة شخصية من مسؤول في الدولة، لأننا بذلك نقول إننا لا نعمل حسب المنطق والمصلحة العامة، وانما نعمل حسب الأشخاص والرغبات الفردية.

وأضافت ومهما كانت أسباب النقل، فهي مخالفة لكل مراسيم صاحب السمو الراحل أمير البلاد، الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، بشأن التعليم التطبيقي: فالمرسوم 141 لسنة 1988، نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لوزير التعليم العالي، ثم جاء المرسوم 164 في نفس السنة بانشاء وزارة التعليم العالي بحيث تتولى كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي. فكيف نترك كل هذه المراسيم ونعود لمرسوم انشاء الهيئة في 1982، الذي صدر قبل انشاء وزارة التعليم العالي؟ في وقت نسعى أن تكون الكليات التطبيقية ضمن قانون الجامعات الحكومية!! أو كيف نتحجج بمرسوم (116 لسنة 1992) في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وهو مرسوم عام وليس خاص بالتعليم نهائيًا!!

وتابعت: وبعيدًا عن القرارات والمراسيم، يقال بأن التبعية ستكون لوزير التربية كجهة اشرافية مُساءلة في مجلس الوزراء، جميل! ولم لا يُشرف على التطبيقي وزير التعليم العالي، حيث تتشابه اللوائح والقوانين بين الجامعة والتطبيقي؟! وكيف يخدم اشراف وزير التربية العملية التعليمية في التطبيقي؟ ألا يجدر بالوزير التركيز على التعليم العام، والمدارس في الكويت؟

وأضافت: وان جاء فصل وزارة التعليم العالي عن التربية لكي يتم التركيز على مخرجات سوق العمل، كما صرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فهل يعلم القارئ أن جميع برامج وتخصصات التعليم التطبيقي تُفتح وتُطوّر وتغلق حسب احتياجات سوق العمل؟ بل ان سوق العمل يشارك في وضع مناهج برامج التعليم التطبيقي؟!

وقالت: كل هذا، ولن أتحدث عن الجانب النفسي المحبط الذي سيتولد بين طلبة التطبيقي وأعضاء هيئة التدريس فيه!

ولفتت الشايجي الى ان المشكلة تكمن في أننا لا نعلم حاليا ما تبعات هذه النقلة النوعية، على المدى القريب أو البعيد. فسواء تبعنا وزير التربية أو وزارة التربية، كيف سيتم تصنيف التعليم التطبيقي بعدها؟ هل هو تعليم عام يصنف مع المدارس ورياض الأطفال؟ أم هو تعليم عال، يأتي بعد التعليم العام؟ ألا يُخرّج التطبيقي الدبلوم والبكالوريوس بعد الثانوية العامة؟ ألا يبتعث التطبيقي طلبته لاستكمال دراستهم حسب لوائح التعليم العالي؟ ما الذي سيحدث لجودة التعليم التطبيقي؟ هل لا نسعى بعد الآن للحصول على الاعتماد الأكاديمي؟ فما هو الداعي ان تم تصنيف التعليم التطبيقي كالمدارس؟ وما مصير خريجي التطبيقي وشهاداتهم ودرجاتهم الوظيفية؟ وما مصير برامج التعليم التطبيقي؟ هل سيتم وضع مناهج موحدة بحجة تبعيته لوزارة التربية؟ (سؤال غير منطقي، أليس كذلك؟ بالضبط كعدم منطقية نقل تبعية التطبيقي بناء على طلب شخصي)، وغيرها الكثير من الأسئلة المنطقية وغير المنطقية التي لا نعرف اجابتها للآن!

واختتمت الشايجي ندعو الله ونناشد مجلس الوزراء ألا يتخذ مثل هذه الخطوة التي ستضر بأكبر مؤسسة تعليمية في الكويت. فالتعليم التطبيقي ينتمي لوزارة التعليم العالي ووزيرها.

صدمة عنيفة

من جانبه قال استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية كلية الدراسات التكنولوجية د. مشعل الشريدة: ان نقل تبعيه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التطبيقي، الى وزاره التربية بهذه الصورة خلق صدمة عنيفة على مستوى التعليم العالي.

وأضاف أن الهيئة ليست فقط مكونة من معاهد تدريب ولكن تحتوي على كليات تطبيقيه مخرجاتها دبلوم وبكالوريوس. ولهذا كان المرسوم الأميري 141 لسنه 88 19والمرسوم الأميري 164 لسنة 1988 لتبعية التطبيقي الي وزارة التعليم العالي أمر لاقى قبولا ونهضة في التعليم.

وتابع: أن بعض كليات التطبيقي تحصل على اعتماد اكاديمي من هيئات عالمية، مثال لا الحصر، كلية الدراسات التكنولوجية بها عشرة اقسام حاصله على الاعتماد الأكاديمي الأميركي من منظمه ABET التي أيضا اعتمدت تخصصات في جامعة الكويت، مشيرا الى ان تبعية التطبيقي الى وزارة التربية ستؤثر مباشرة على طلابنا ومكانة التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس، لذلك وجب فصل القطاعين - قطاع التطبيقي ممثلا بالكليات الخمس - عن قطاع التدريب الذي يستحق تبعيته الى وزارة التربية بحكم أن مداخلات من حمله الشهادة المتوسطة وما أدنى.

وأكد الشريدة أن أعضاء هيئة التدريس قلقون بشأن العبث بمستقبل الطلبة والتعليم بالكليات علاوة على ما يترتب عليه من التأثير السلبي على مستوى التعليم، ولهذا قمنا بنشر عريضة وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس ولكل من له خبره واهتمام بمستوى التعليم العالي.

تسرب طلابي

بدورها قالت الاستاذة في كلية التربية الأساسية الدكتورة دلال الفرحان: الهدف من فصل التعليم التطبيقي أو التعليم العالي عن وزارة التربية هو أن يكون له وزير متخصص يهتم بتطويره وبتطوير المؤسسات التعليمية، ولكن الوضع الآن التعليم العالي فصل عن وزارة التربية وهي الأقرب له وضم الى وزارة النفط ومن ثم حدث فصل على فصل، وفصل التعليم التطبيقي عن التعليم العالي وضم الى وزارة التربية، والاحق ان يرجع التعليم العالي ويضم مرة اخرى الى وزارة التربية الاقرب له في التخصص، وان لم يحدث هذا الامر فأضعف الايمان ان تعود الهيئة الى وزارة التعليم العالي. وأؤكد بأنني ضد فصل التعليم التطبيقي عن وزارة التعليم العالي. وأكدت الفرحان ان فصل التعليم التطبيقي وزارة التعليم العالي سيكون له تأثير كبير سلباً، ونحن نسعى الى ضم الهيئة الى قانون الجامعات الحكومية وهذا الأمر سيؤثر كثيراً على الطلبة، اضافة الى انه سيؤثر أيضاً بالضغط على جامعة الكويت، كون خروج التطبيقي من عباءة التعليم العالي، والطلبة أصبح المستقبل مهدداً وسيحدث عملية تسرب طلابي من كليات ومعاهد التطبيقي باتجاه جامعة الكويت، ما سيسبب ضغطاً على مؤسسات التعليم العالي.

انعدام المنافسة

بدوره قال الاستاذ المشارك في كلية الدراسات التكنولوجية د. عبدالرحيم كلندر ان ضم تبعية التطبيقي الى وزير التربية سينعكس سلباً على الطلبة نفسياً ولن يتم تقبلها لدى أولياء الأمور والطلبة معاً البقاء في التعليم العام، وعدم الانتقال الى مرحلة التعليم العالي.

وأضاف أن أي مؤسسة أكاديمية تطمح دائما الى التطوير، الى نقل التطبيقي بمخرجات البكالوريوس والدبلوم ليس من عمليات التطوير، الامر الذي يعتبر هدماً لكيان مؤسسي كبيراً، وانعدام روح المنافسة بين الكليات والمعاهد في التطبيقي مع مؤسسات التعليم العالي، وهذا القرار غير صائب، ومتخبط، متسائلاً عن الدراسات التي تمت لمدمج التطبيقي الى وزارة التربية.

