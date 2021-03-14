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«تدريس التطبيقي» ناقشت إقرار المستحقات المالية


ذكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف العنزي أن الرابطة التقت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة في مكتبه بوزارة المالية حيث كان اللقاء وديا وشفافا في جميع المواضيع التي تم طرحها خلال اللقاء. وأوضح د. العنزي أن الرابطة ناقشت بطء الدورة المستندية لاقرار المستحقات المالية في الهيئة وغيرها والتي أكد الوزير حمادة أن المسؤولية تقع على الادارة المالية في الجهات الحكومية في تفنيد ميزانياتها بشكل لا يدع مجالا للأخذ والرد، وأكد على أن الجهات الحكومية ومنها هيئة التطبيقي مطالبة باعداد ميزانياتها وفق الاحتياجات ومتطلبات العملية التعليمية اللازمة.
وأضاف العنزي أن الرابطة ناقشت عددا من الأمور على هامش اللقاء كاقرار مكافأة الخدمة لمن أمضى 30 عاما واستحقاق كليات الهيئة لتكون نواة لجامعة حكومية ضمن قانون الجامعات الحكومية وفي ختام اللقاء أثنى وفد الرابطة على حسن استقبال الوزير واهتمامه.


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