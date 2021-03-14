المضف: بالشباب ترتقي المؤسسات وتتحقق الطموحات

وطن النهار

ذكرت الناطق الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أنه تزامنا مع يوم الشباب في 13 مارس هنأ نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف شباب الائتمان مثمنا جهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية وعطاءهم اللامحدود وتفانيهم واخلاصهم في العمل.

وأكد ان الشباب الكويتي الواعد هم الانجاز وبهم ترتقي المؤسسات وتتحقق الطموحات والأهداف، فسجل بنك الائتمان حافل بالانجازات بجهود الكوكبة الكويتية الشبابية اذ لبوا الهمة وترجموا الخطة والرؤية التي وضعتها الادارة التنفيذية للبنك خلال السنوات الماضية وجاءت ثمار جهود الائتمان مشرفة للكويت والكويتيين.

وأكدت الخشتي ميكنة خدمات البنك واتاحتها الكترونيا online على مدار الساعة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وذكرت ان نظرة الادارة وطموحها دائما نحو تحقيق أفضل خدمة للكويتيين وتذليل الصعاب أمامهم واختصار الوقت والجهد عليهم وصولا الى ان 98% من خدمات الائتمان متاحة الكترونيا online ولاتتطلب حضوراً شخصياً من المواطنين على الاطلاق، مشيرة الى أن ثمار تلك الجهود يجنيها البنك في تحقيقه المركز الأول في التحول الرقمي بشهادة شركة ميكروسوفت عملاق البرمجيات.

وذكرت الخشتي ان استراتيجية الادارة والمبادئ التي يقوم عليها العمل المؤسسي في البنك والتي تهدف الى الحفاظ على المال العام والشفافية والكفاءة ومحاربة الفساد جعلت البنك اليوم من اوائل المؤسسات في الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للمؤشرات المالية والظواهر الرقابية، متداركة كل ذلك ثمرة جهود شباب الكويت المخلصين الذين جعلوا من خطة ونظرة الادارة واقعا وفخرا للكويت.

ومن جانب آخر بمناسبة بدء اصدار اذونات البناء من بلدية الكويت صباح هذا اليوم أعلنت الخشتي أنه اتساقا مع استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا وتزامنا مع توزيع اذونات البناء لمدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك والذين يفوق عددهم 31 ألف وحدة سكنية وبناء على الدراسة التي قام بها البنك مع مستشار عالمي منذ 4 سنوات لمواجهة تلك التوزيعات الضخمة يعمل البنك حاليا بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وحدة الدين العام والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومجلس الامة لايجاد بدائل تمويلية لضمان استدامة قدرة البنك التمويلية لتوفير الرعاية السكنية للكويتيين، مؤكدة فخر بنك الائتمان الكويتي بشبابه بالنتائج التي حققها من خلال ميكنة خدماته وأصبحت هذه الأرقام تترجم عدم احتياج المواطنين لمراجعة البنك وكل هذه الأرقام أتت دون مراجعة البنك.

