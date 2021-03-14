المطيري: الشباب معقد الأمل وعماد المستقبل

وطن النهار

أكد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري أن الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية تدعم الشباب الكويتيين وتعمل على تمكينهم في كل المجالات باعتبارهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل وعماد المستقبل مدللا على ذلك بالكم الجيد والكيف المدروس للبرامج والأنشطة التي تقدم للشباب.

واعرب الوزير المطيري في تصريح صحافي أمس السبت بمناسبة يوم الشباب الكويتي الذي يصادف في الـ 13 من مارس من كل عام عن تقديره واعتزازه بالدعم المستمر للشباب من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن توجيهاتهم السامية بضرورة اعطاء الشباب دورهم الكامل بالمشاركة بتنمية وتقدم البلاد على كل الأصعدة تعد نبراسا «نهتدي به» للمضي قدما بتنمية الشباب ورعايتهم داعيا الشباب لبذل المزيد من العمل والاستفادة من البرامج والأنشطة التي توفرها مختلف الجهات الداعمة للشباب للاسهام بنهضة وطنهم.

وأشار الى أن جائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي التي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون الشباب تعد من أبرز البرامج التنموية التي تشجع الشباب على التميز والابداع اذ تشتمل على أهم المجالات التي تخدم المجتمع وتعمل على تنمية الوطن ممثلة بـ 10 مجالات.

وأضاف الوزير المطيري أن قيمة هذه الجائزة الكبيرة تنبع من كونها تحظى برعاية أميرية سامية اذ تبلغ جوائزها 100 ألف دينار بواقع 10 آلاف لكل فائز في أحد المجالات مشيدا بالمشاركات المثمرة التي شهدتها الدورات السابقة للجائزة والتي تثبت تميز الشباب الكويتيين.

