الشايع: مشاريع تنموية ستُطرح في «البلدية» أو «السكنية»

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن هناك مشاريع تنموية سيتم طرحها سواء في البلدية أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأشار الشايع في تصريح صحافي الى انه من خلال اشرافه على جهاز مدينة الحرير يطمح الى تحقيق رغبة الشيخ ناصر صباح الأحمد - رحمه الله بتطوير المنطقة الشمالية، وانشاء مدينة الحرير لما لها من أثر اقتصادي كبير على دولة الكويت.

وقال ان البلدية تقوم بدورها في الرقابة على المحال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك الالتزام بتطبيق الوقت المحدد للحظر.

