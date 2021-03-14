الحذر.. مجزرة اقتصادية قادمة مع غياب التوافق

مال وأعمال

«الجمود السياسي قد يعيد الجهود الحكومية للمربع الأول»، هذا ما اشارت اليه مصادر موثوقة لـ«النهار»، لافتة الى ان قوانين الدين العام وضمان التمويل احدى اهم ركائز التعافي الاقتصادي، التي يتم التعويل عليها للخروج من ازمة السيولة التي تواجهها حالياً. وحذرت المصادر من مجزرة اقتصادية قادمة، ان لم يتم التوافق بين الحكومة والمجلس لحلحلة الأزمة الراهنة التي يعانيها القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الى ان ازمة السيولة التي تعانيها الحكومة لن يسعفها ارتفاعات النفط الأخيرة، بل ان التشريعات والقوانين التي ترغب الحكومة في تمريرها، هي الوسيلة الفعالة للخروج من تلك الأزمة.

وشددت المصادر على ان القطاع الخاص لن يصمد طويلاً مع استمرار الجمود السياسي وغياب رؤية توافقية واضحة على خارطة طريق تعيده الى الانتعاش الاقتصادي مجدداً وتقوده الى بر الأمان، بعد ان تكبد خسائر فادحة ومؤلمة خلال عام كامل بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

من جهة اخرى، تسعى الحكومة الى المضي قدماً في اعادة هيكلة عدد من جهاتها، توفيراً للنفقات ومنعاً للهدر ووقفاً لكل منابع الفساد.

ولفتت المصادر الى ان دمج الهيئات والشركات الحكومية المتشابهة في الاختصاص سيوفر كثيراً على المال العام، وسيؤدي الى ترشيد كبير في النفقات التشغيلية التي تستهلك معظم ميزانية تلك الجهات والتي وصلت في بعضها لأكثر من 80 % ممثلة في رواتب وأجور موظفي تلك الجهات.

وأشارت الى ان الاندماج سينتج عنه تقليص كبير في الدورة المستندية وهو ما يقلل من البيروقراطية المتوطنة ويدفع باتجاه انجاز المعاملات الحكومية بيسر وسهولة على المدى البعيد ويجذب المستثمرين الأجانب للعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبينت ان شركات القطاع الخاص هي الأخرى، تسعى لمواجهة تداعيات الأزمة التي تواجهها من حيث نقص الايرادات واستحكام ازمة السيولة التي تواجهها من خلال الاندماج فيما بينها لتقوية مراكزها المالية وزيادة قدرتها على مواجهة التراجع الحاد في الايرادات واستمرار ازمة السيولة لديها.

ومن بين العوامل التي تستهدفها الحكومة لتعزيز مصداتها المالية، وقف الهدر الناتج عن التمديد الزمني للعقود في الجهات المختلفة، حيث شددت الجهات الرقابية قبضتها على التمديد الزمني للجهات التابعة لها.

فقد اصدر ديوان المحاسبة تعميماً ينص على خضوع جميع اوامر التمديد الزمني لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وكذلك خضوع كل الأوامر الخاصة بالتمديد الزمني للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة دون الالتفاف على الأثر المالي لهذا التمديد. كما نص التعميم على الغاء جميع التعاميم السابقة للتمديد الزمني للعقود الصادرة في 2019.

