السلمان يحدِّد آلية الاطلاع على المعلومات

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، قرارا وزاريا بشأن حق الاطلاع على المعلومات حمل الرقم 65/2021.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقانون حق الاطلاع على المعلومات والذي اقر في اغسطس من العام الماضي، لتعزيز حرية تداول المعلومات والحصول عليها لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية والاقتصادية والادارية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، ان المادة الأولى من القرار نصت على: «يختص موظفو قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بتلقي الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين / الاعتباريين للاطلاع على المعلومات او الحصول على الوثائق التي تقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة».

وأضافت ان المادة الثانية، اكدت انه لا يتم استلام الطلبات المشار اليها بالمادة الأولى الا اذا كانت محررة على النموذج الملحق بهذا القرار وأن يكون مدون به كل البيانات الواردة بالنموذج ومذيل بتوقيع مقدم الطلب.

وذكرت «التجارة» انه: «في حال تقديم الطلب الكترونيا يجب ان يتضمن البيانات الواردة تفصيلا بالنموذج المبين على موقع الوزارة والمعد لاستقبال الطلبات على ان يذيل بالتوقيع المحمي الكترونيا وفق ما نص عليه قانون المعاملات الالكترونية رقم ?? لسنة ???4».

وأشارت إلى ان المادة الخامسة حددت الاجراءات التي يقوم بها الموظف مستلم الطلب، بدءا من تسليم مقدم الطلب اشعار استلام مدون به رقم الطلب وتاريخه وموضوعه وتاريخ الرد، ومن ثم بحث الطلب وبيان مدى احقية مقدمة في الحصول على المطلوب من المعلومات او الوثائق من عدمه، مؤكدا انه يجب على الموظف الالتزام بسرية المعلومات المتداولة حين تنفيد المهمة المناطة به عند تقديم المعلومات المراد الاطلاع عليها من قبل الطالب.

وأكدت ان القطاع القانوني بالوزارة بعد الموافقة على الطلب يتولى توفير المعلومات والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى انه يتم رفض الطلب في حال تضمنه الحصول على المعلومات المحظور الكشف عنها، لافتة إلى انه يحق للطالب عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم والحصول على الوثائق مقابل سداد رسم قدره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد اوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة. وذكرت ان المادة التاسعة من القرار نصت «على جميع قطاعات الوزارة تمكين القطاع القانوني من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها او استلامها وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ طلبها او مدة لا تزيد عن شهر اذا تعددت المعلومات والوثائق المطلوبة».

